Tattoo für Snow überstochen: Natascha ist sauer auf Jimi!

Es gibt Konfliktpotenzial! Die Realityshow Diese Ochsenknechts startet in die nächste Runde. In der dritten Staffel gibt es vor allem eine große Veränderung: Jimi Blue Ochsenknecht (32) ist dieses Mal nicht mit von der Partie. Zuletzt fiel der Sänger durch seine kontroversen Aussagen bezüglich seiner Tochter Snow Elanie (2) auf. Außerdem ließ er das Tattoo überstechen, das er für Snow hat machen lassen. In der neuen Staffel reagiert seine Mutter Natascha Ochsenknecht (59) auf das Tattoo.

Schon seit längerem zieht sich der 32-Jährige immer weiter aus den Familienangelegenheiten zurück. In der zweiten Folge der dritten Staffel von "Diese Ochsenknechts" wird Jimis Verhalten zum Thema, als dessen Freundin Laura Marie Geissler (25) ein Foto in im Netz postet. Auf dem Foto ist zu erkennen, dass Jimi das Schneeflockentattoo, das als Liebesbeweis für Snow gedacht war, hat überstechen lassen. "Es ist einfach unter aller Sau, dass er das gemacht hat", äußert sich Natascha zu der Situation. "Und wie Laura es auch schön fotografiert hat, als er geschlafen hat", fügt sie hinzu.

Die 59-Jährige vertritt eine klare Meinung und behauptet, es sei "reine Provokation. Dem Kind gegenüber, Yeliz (30) gegenüber, uns gegenüber." Sie äußert Zweifel an Jimis mentaler Gesundheit und behauptet: "Ihm geht es sicherlich nicht gut. Weil er sieht nicht gut aus." Sie erklärt, sie erkenne ihren Sohn nicht mehr wieder und ergänzt: "Wenn man verliebt ist [...] dann sieht man das. Ich sehe das bei ihm nicht."

Anzeige

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht und Snow Elanie Koc

Anzeige

Instagram / jimbonader Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht im Februar 2024

Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de