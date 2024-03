"Die Passion": Wie reagiert RTL auf das negative Feedback?

Am 27. März wurde zum zweiten Mal im deutschen Fernsehen Die Passion live aus Kassel ausgestrahlt. Unter den Mitwirkenden befanden sich unter anderem Ben Blümel, Jimi Blue Ochsenknecht (32) und Nadja Benaissa (41). Obwohl die Inszenierung viel Aufmerksamkeit auf sich zog, sind die Quoten ernüchternd: Laut t-online verfolgten 2,23 Millionen Zuschauer die Sendung, die in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen somit einen Marktanteil von 12,6 Prozent erzielte. Im Vergleich zur Ausstrahlung aus dem Jahr 2022 reduzierte sich die Einschaltquote somit um beinahe ein Drittel. RTL sei an sich trotzdem zufrieden mit den Zahlen, da "Die Passion" trotzdem "klar die Nummer eins" der Privatsender gewesen sei. Außerdem sei das Format in aller Munde gewesen und habe für ordentlich Gesprächsstoff gesorgt.

Obwohl die Meinungen auf Social Media hauptsächlich negativ ausfallen, bleibt RTL positiv. So habe die Sendung "auch viel Zuspruch bekommen", was in die Analyse mit einfließen würde. Momentan stünde noch nicht fest, ob "Die Passion" in den nächsten Jahren abermals produziert werden würde, da es für solch eine Entscheidung "einen Tag nach der Ausstrahlung definitiv zu früh" sei.

"Am Ende muss bei einem großen Event dieser Art alles stimmen und in diesem Jahr hat alles gepasst", äußert sich RTL gegenüber t-online. Während in den Niederlanden die Passionsgeschichte bereits seit Jahren alljährlich mit großem Erfolg läuft, hatte die Inszenierung ursprünglich mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Ursprünglich war das Format bereits für 2020 geplant gewesen, musste jedoch aufgrund von Corona für zwei Jahre nach hinten verschoben werden.

RTL / Stefan Gregorowius Ben Blümel bei "Die Passion"

RTL / Pascal Bünning Nadja Benaissa als Maria in "Die Passion" 2024

