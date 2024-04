"Die Wilden Kerle"-Star Sarah Gries enttäuscht von Jimi Blue

Sarah Kim Gries (34) bezieht Stellung! Die Schauspielerin stand bereits in jungen Jahren mit Jimi Blue Ochsenknecht (32) für die "Die Wilden Kerle"-Filme als Vanessa vor der Kamera. In einem Clip auf TikTok meldet sie sich nun zu den fragwürdigen Äußerungen zu Wort, die Jimi gegenüber seiner Tochter getätigt hat. "Ehrlich gesagt war ich ziemlich enttäuscht", erklärt sie und führt weiter aus: "Das, worum es mir geht und da bin ich wirklich enttäuscht, das kann ich nicht anders sagen und ich kann es auch nicht auf emotionaler Ebene nachempfinden, ist das, was er in seinem Reaction Video gesagt hat: 'Ungewollter Erzeuger' und keine Ahnung was. Ich habe es mir angeguckt, es enttäuscht mich massiv, ich habe es nicht von ihm erwartet und ich finde es ganz schlimm, vor allem für das Kind."

Dennoch nimmt sie ihren einstigen Co-Star auch in Schutz. "Finde ich es richtig, dass eine ganze Serie auf dem Thema aufgebaut wird, obwohl eine der betroffenen Personen nicht Teil des Ganzen ist? Nee!", stellt sie klar. Sarah finde es seltsam, dass das Drama in der Familienshow Diese Ochsenknechts so ausführlich thematisiert wird: "Das ist halt so eine mitgefilmte Familienfehde. Das fühlt sich für mich komisch an." Am schlimmsten sei es jedoch, dass Yeliz und Jimis Tochter alles später einfacher nachlesen und anschauen kann.

Zuvor hatte der Musiker mit einem schockierenden YouTube-Video für Entsetzen gesorgt. Darin erklärte er, dass er sich nicht als Vater der kleinen Snow (2) sieht und daher nichts mit seiner Tochter zu tun haben möchte. "Es gibt einen Unterschied zwischen Vatersein, vor allem, freiwilliger Vater oder Erzeuger oder unfreiwilliger Erzeuger. Ich sehe mich, und das bin ich auch, als unfreiwilliger Erzeuger", betonte er damals.

Instagram / sarah_superheld Sarah Kim Gries, Schauspielerin

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht, Musiker

