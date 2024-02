Jimi Blue Ochsenknecht rudert nach Shitstorm zurück

Er sieht sein Fehlverhalten ein. Jimi Blue Ochsenknecht (32) sorgte in den vergangenen Stunden für jede Menge Aufruhr. Grund dafür war die Veröffentlichung eines skandalösen Videos, in dem er erklärt, er habe die seine Tochter Snow Elanie (2) nie gewollt – er sei nur der unfreiwillige Erzeuger. Für diese Aussage kassiert der Ex von Yeliz Koc (30) einen heftigen Shitstorm. Nachdem er das Video löschen musste, folgt nun eine Entschuldigung. Seine Wortwahl tut Jimi aufrichtig leid!

Das versucht der "Die Wilden Kerle"-Star mit einem Statement auf Instagram klarzumachen. "Ich entschuldige mich aufrichtig für meine unangemessene Wortwahl", schreibt er. Er habe allein auf "fortwährenden Unwahrheiten" der Diese Ochsenknechts-Show reagieren wollen. "Ihr habt absolut recht und das Wohl des Kindes steht an erster Stelle [...] Mein Ziel war es, mich öffentlich zu äußern und meine Perspektive darzulegen, ohne etwas auszulassen", fügt Jimi hinzu. Trotz allem sei es weiterhin sein Plan, sich gegen mögliche "Unwahrheiten" zu verteidigen.

Als Mutter ihre gemeisamen Kindes reagierte Yeliz selbstverständlich auch auf die Äußerungen von ihrem ehemaligen Partner. "Unsere Familien wissen, dass dieses Kind geplant war", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. "Ich will gar nicht mehr, dass er irgendwann seine Meinung ändert. Er wird mein Kind nicht zu sehen bekommen. Ich finde das erschreckend", gab die einstige Bachelor-Kandidatin zu verstehen.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

