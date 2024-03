Haben die Ochsenknechts "Die Passion" mit Jimi geschaut?

Jimi Blue Ochsenknecht (32) hat einen aufregenden Abend hinter sich: Der Schauspieler und Sänger verkörperte bei dem TV-Event Die Passion Judas. In Kassel stand er dafür gemeinsam mit Ben Blümel, Timur Ülker (34) und Co. vor der Kamera. Hat seine berühmte Familie ihn trotz der Streitigkeiten vor dem Fernseher bei diesem großen Moment unterstützt? Im Interview mit Frauke Ludowig (60) erklärt er bei "Exclusiv Spezial: Die Passion 2024": "Ich habe ein paar Nachrichten bekommen, dass sie zuschauen." Von welchen Familienmitgliedern genau er diese Nachrichten bekommen hat, verrät er allerdings nicht. Dafür fügt er hinzu: "Ich habe noch nichts gehört, wie sie es finden."

Bei "Die Passion" erzählte er mit seiner Darbietung die Passionsgeschichte nach und interpretierte sie mithilfe moderner Popsongs neu. Unter anderem sang er "Nie genug" von Christina Stürmer (41). Privat sieht sein Osterfest in diesem Jahr aber ganz anders aus. Er wird die Feiertage nämlich nicht im Beisein seiner Liebsten verbringen. Er hat alle Hände voll zu tun und wird in Berlin im Tonstudio arbeiten. Er äußerte sich aber nicht dazu, ob das getrennte Osterfest mit den Streitigkeiten innerhalb der Ochsenknecht-Familie zusammenhängt.

In den vergangenen Wochen krachte es zwischen Jimi und seiner Mutter Natascha Ochsenknecht (59) sowie seiner Schwester Cheyenne Ochsenknecht (23) und Co. ordentlich. Unter anderem äußerte sich das Familienoberhaupt Natascha in einer Folge der Show "Diese Ochsenknechts" zu dem Zwist – und dabei spielte sie auf Jimis Freundin Laura (25) an. "Der Junge ist komplett fremdgesteuert", wetterte sie. Angeblich hat er seine Mutter sogar beleidigt und sie als "Schwiegermonster" beschimpft.

Anzeige Anzeige

Timm, Michael Jimi Blue Ochsenknecht, Sänger

Anzeige Anzeige

ActionPress Natascha Ochsenknecht im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich die Ochsenknechts noch zu Jimis Leistung bei "Die Passion" äußern werden? Ja, sie melden sich bestimmt noch zu Wort. Nee, das lassen sie unkommentiert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de