Darauf freuen sich die "Let's Dance"- Kandidaten am meisten!

Sie sind voller Tatendrang. Am kommenden Freitag geht Let's Dance in eine neue Runde. Auch in der 17. Staffel werden die prominenten Hobbytänzer wieder auf Herz und Nieren geprüft – im tänzerischen Sinne natürlich. Neben Lina Larissa Strahl (26) sind auch Sophia Thiel (28) und Gabriel Kelly (22) mit dabei. Schon bevor die Staffel wieder über die deutschen TV-Bildschirme flimmert, hat Promiflash bei den diesjährigen Teilnehmern mal nachgefragt: Worauf freuen sie sich schon jetzt am meisten? Die Antworten des starbesetzten Casts bekommt ihr im Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de