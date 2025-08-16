Kelly Clarkson belastete Beziehung von Brandon & Assistentin

Kelly Clarkson (43) durchlebt eine besonders schwere Zeit: Ihr Ex-Mann und Vater ihrer zwei Kinder Brandon Blackstock (†48) ist am 7. August im Alter von 48 Jahren verstorben. Der Musikmanager verlor nach mehr als dreijährigem Kampf gegen den Krebs sein Leben. In seinem Nachruf wurde vor wenigen Tagen bestätigt, dass er seine letzten Jahre mit Brittney Marie Jones in Montana verbracht hat. Das Brisante: Brittney ist für Kelly keine Unbekannte. Sie arbeitete ursprünglich für die Sängerin, bevor sie von Brandon angestellt wurde. Darüber, dass ihr Ex-Mann mit ihrer ehemaligen Angestellten ein neues Leben aufgebaut hat, soll Kelly laut Insidern sehr enttäuscht gewesen sein.

Eine Quelle verrät gegenüber Daily Mail, dass die Beziehung zwischen Brandon und Brittney für die "Because of You"-Sängerin das "i-Tüpfelchen der Enttäuschung" war. "Dass ihr Ex-Mann sich dafür entschieden hat, mit jemandem weiterzumachen, den Kelly kannte und dem sie vertraute, trug nur zu dem Bild bei, das sie eh schon von ihm hatte", meint der Insider zu wissen. Brandon sei zwar ein großartiger Vater für die zwei gemeinsamen Kinder gewesen. Er soll jedoch "kein großartiger Ehemann" für Kelly gewesen sein.

Wie der Informant betont, habe Kelly jedoch nie einen Groll gegen Brittney gehegt: "Sie macht ihr keine Vorwürfe." Der Musikerin war es laut der internen Quelle wichtig, dass Brandons neue Freundin gut mit ihren zwei Kindern klarkommt. "Kelly wusste, dass Brittney kein Problem für sie und ihre Kinder darstellen würde. Es gab nie eine Auseinandersetzung zwischen ihnen", berichtet der Insider gegenüber dem US-amerikanischen Magazin. Die Sängerin wolle auf jeden Fall verhindern, dass Brittney als die Böse dargestellt wird und hofft, dass es kein "Drama seitens ihrer Fangemeinde" geben wird.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

IMAGO / MediaPunch Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2025

IMAGO / Capital Pictures Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2020