Macht Joe Bidens Tochter Ashley hier Untreue öffentlich?

Ashley Biden (44), die Tochter des früheren US-Präsidenten Joe Biden (82), sorgt derzeit für Schlagzeilen. Die Sozialarbeiterin hat am Sonntag auf Instagram eine auffällige Story geteilt, die für Aufsehen sorgte: ein Foto ihres Mannes Howard Krein, wie er händchenhaltend mit einer anderen Frau spaziert. Unterlegt hat sie den Post mit dem Song "Another" von Notorious B.I.G. (†24) und Lil' Kim, der von Untreue handelt. Dazu veröffentlichte sie ein weiteres Bild, auf dem sie mit einem Daumen nach oben zu Beyoncés (43) Song "Freedom" posiert.

Die Story ist inzwischen gelöscht, doch ihre Worte zu dem Bild waren unmissverständlich: "Mein Mann und seine Freundin Händchen haltend", schrieb sie. Der Song "Freedom" im zweiten Posting steht für Neubeginn und Stärke – ein Statement, das sie daraufhin offenbar mit der ganzen Welt teilen wollte. Zu den Gerüchten um eine Affäre haben sich jedoch weder Ashley noch Howard bislang offiziell geäußert.

Das Paar hatte 2012 in einer intimen Zeremonie geheiratet, nachdem Ashleys Bruder Beau – der 2015 verstarb – die beiden einander vorgestellt hatte. Lange galt ihre Beziehung als gefestigt, doch die Ereignisse der vergangenen Tage zeichnen ein anderes Bild. Bei ihrer Hochzeit hatten Joe und Jill Biden (74) ihre Freude öffentlich geäußert und Howard Krein herzlich in der Familie willkommen geheißen. Nun steht diese Verbindung vor dem Ende: Die 44-Jährige hat am Montag in Philadelphia nach 13 Jahren Ehe offiziell die Scheidung von ihrem Ehemann Howard Krein eingereicht, wie ihr Sprecher gegenüber dem Philadelphia Inquirer bestätigte.

Getty Images Ashley Biden, 2024

Instagram / ashleyblazerbiden Ashley Bidens mittlerweile gelöschte Instagram-Story

Imago Ashley Biden und Howard Krein, Hochzeit Juni 2012