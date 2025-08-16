Mou und Jasi_xx3s Airbnb wurde von Ameisen überrannt

Mou Osman und Jasmin Schneider (22), bekannt als Jasi_xx3, genießen derzeit einen gemeinsamen Familienurlaub in Kroatien. Doch was als entspannte Auszeit geplant war, entwickelte sich vor Ort offenbar zu einer echten Geduldsprobe. Das gemietete Airbnb des Paares wurde von einer Ameisenplage heimgesucht. Die kleinen Krabbler machten es sich nicht nur auf dem Boden, sondern auch auf dem Küchentisch und sogar in den Betten der Unterkunft gemütlich. Besonders für die Kinder wurde die Situation schnell unangenehm, wie Mou in einer ausführlichen Instagram-Story erklärte.

Der Gastgeber der Unterkunft zeigte sich zwar freundlich, wusste jedoch keinen besseren Rat, als auf ein Insektenspray im Abstellraum hinzuweisen. Diese Lösung war für Mou alles andere als zufriedenstellend. "Das ist irgendwie nicht Sinn der Sache, hier alles mit Pestiziden vollzusprühen", klagte er in seiner Story. Der Influencer zog sogar in Betracht, die Unterkunft zu wechseln, war sich jedoch unsicher, ob die Kosten für die verbleibenden Nächte erstattet würden. Auch der Gedanke an andere Tiere wie Geckos oder Skorpione, die laut Aussagen des Gastgebers in der Umgebung vorkommen könnten, bereitete ihm Unbehagen. "So haben wir uns das jetzt nicht vorgestellt", machte er seinem Frust Luft.

Mou und Jasmin dokumentieren ihren Alltag gerne in den sozialen Medien und teilen dabei nicht nur die schönen, sondern auch die schwierigen Momente mit ihren Followern. Der Familienvater scheint sich besonders darauf zu konzentrieren, wie die Kinder mit der Situation umgehen, und möchte ihnen den Urlaub trotz der Ameiseninvasion so angenehm wie möglich gestalten. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Probleme schnell lösen lassen und die Familie doch noch unbeschwerte Tage verbringen kann. Bis dahin müssen sich sowohl Jasmin als auch Mou überlegen, wie sie mit der unangenehmen Situation umgehen.

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman und Influencerin Jasi_xx3, März 2025

Instagram / jasi_xx3 Mou Osman, Jasi_xx3 und Liviya, Juli 2025

Instagram / jasi_xx3 Jasi_xx3 mit ihren drei Töchtern und Mou, Januar 2025