Zu viel Jonny Jaspers? So kam der Start von AYTO V.I.P. an

Are You The One – Reality Stars in Love ist offiziell gestartet – seit Mittwoch sind die ersten beiden Folgen der Kuppelshow auf RTL+ abrufbar. Wie fanden die Zuschauer den Auftakt? Eigentlich recht unterhaltsam – doch es gibt etwas, das sie stört, bzw. jemand: Jonny Jaspers (32). Der ist aktuell nicht nur bei AYTO, sondern auch bei Prominent getrennt zu sehen. "Gestern Jonny bei 'Prominent getrennt' gesehen und jetzt hier, wir werden ihn einfach nicht los" oder "Das ist mir zu viel Jonny auf RTL+ momentan", erklärten beispielsweise zwei User auf Instagram.

Bei AYTO knutschte Jonny bislang mit Henna rum und musste von Viktoria eine Abfuhr einstecken – bei "Prominent getrennt" sorgte er hingegen für Furore. So eskalierte beispielsweise seine Zeit zu zweit mit seiner Ex-Freundin Laura Peuker (25) komplett. "Jonny 2-mal wöchentlich weiß nicht, ob ich das schaffe", gestand ein Zuschauer dazu auf Social Media. Dennoch freuen sich die Fans aber schon auf die kommenden Wochen, mit ganz viel Drama, Liebe und hoffentlich vielen Perfect Matches bei "Are You The One – Reality Stars".

In der ersten Folge gab es zumindest schon mal einen kleinen Anflug von Drama. Einige der Teilnehmer spielten im Pool Wahrheit oder Pflicht – letzteres bedeutete, dass zwei des Casts sich küssen mussten. So verpassten sich beispielsweise Calvin Ogara und Antonia ein paar Schmatzer – darüber zeigte sich Hati Suarez entsetzt. "Junge, Bitchmove", wetterte sie in die Richtung der Blondine. In ihrer Fantasie hatte sich Calvin wohl bereits als ihr Perfect Match ausgemacht. Auch Nico tauschte ein paar Küsse aus, was wiederum Nelly mächtig gegen den Strich ging. "Du kannst deinen Mund nicht mal bei dir behalten, wenn ich eine halbe Stunde weg bin", beschwerte diese sich anschließend bei ihm.

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

RTL Jonny Jaspers und Laura Peuker bei "Prominent getrennt"

RTL / Frank Beer Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

