Erste Frau: Katja Krasavice ziert das Cover der deutschen GQ

Katja Krasavice (29) hat Geschichte geschrieben und ist die erste Frau, die jemals das Cover der deutschen GQ ziert. Mit einem ernsthaften Blick und stylisch zurückgegeltem Haar posiert die Rapperin auf dem Schwarz-Weiß-Cover des renommierten Magazins. In einem emotionalen Instagram-Post teilte Katja ihre Freude darüber mit ihren Fans: "Es ist mir eine Ehre, als erste Frau in Deutschland auf dem Cover der GQ zu sein!" Dazu verglich sie sich mit einer Legende: "In Amerika war es Marilyn Monroe, und in Deutschland bin ich es."

Im begleitenden Interview mit der GQ sprach Katja offen über ihre Karriere, ihre Zeit in der Erotik-Branche und ihre Erfahrungen in der Musikwelt. Außerdem thematisierte sie die Schattenseiten der sozialen Medien wie TikTok und Instagram, die sie in ihrer Karriere stark geprägt haben. Ihre außergewöhnliche Erfolgsgeschichte und ihr einprägsamer Stil machen sie zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der deutschsprachigen Musikszene. Mit diesem Meilenstein unterstreicht Katja einmal mehr ihre Rolle als Vorreiterin und den Spagat zwischen dem Dasein als Musikerin, Unternehmerin und einer Frau, die sich konsequent gegen Konventionen stemmt.

Katja hat sich in der Vergangenheit als starke Kämpferin gegen Hass und Vorurteile behauptet. Trotz jahrelanger Kritik an ihrer freizügigen Art lässt sie sich nicht beirren und verfolgt selbstbewusst ihren eigenen Weg. Im Netz sprach sie vor wenigen Wochen Klartext und übte scharfe Kritik an ihren Hatern. "Ich denke manchmal, dass ich nach über zehn Jahren Kampf endlich angekommen bin in meiner Lebensmission", betonte Katja. Ihre Botschaft an die, die sie verurteilen, fiel deutlich aus: "Mischt euch ruhig in jedes kleine Detail meines Lebens ein. Genau das macht mich noch stärker und frecher."

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, Juni 2025

Instagram / katjakrasavice Musikerin Katja Krasavice, Juli 2025