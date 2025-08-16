Geständnis: Micaela Schäfer hat 1,6 Millionen Euro Schulden

Micaela Schäfer (41) sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Schlagzeilen: In der Sendung "Prominent" auf Vox offenbarte das Erotikmodel, derzeit 1,6 Millionen Euro Schulden zu haben. Die 41-Jährige zeigte sich jedoch wenig beunruhigt und erklärte: "Ich habe Immobilien im Wert von rund fünf Millionen Euro. Würde ich alles verkaufen, blieben etwa drei Millionen übrig." Trotz der hohen Schulden sieht sich Micaela finanziell abgesichert und offenbar keinen Grund zur Sorge.

Ursprünglich wurde Micaela durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel im Jahr 2006 bekannt. Mittlerweile gehört sie zu den erfolgreichsten Erotikmodels Deutschlands. Die gebürtige Leipzigerin hat sich in dieser Schiene ein lukratives Geschäftsmodell aufgebaut. Auf der Plattform OnlyFans verdient sie monatlich rund 50.000 Euro, was einen Großteil ihres Einkommens ausmacht. Zudem tritt sie regelmäßig als DJ auf und kassiert pro Engagement zwischen 2.000 und 4.000 Euro. Jährlich soll ihr Umsatz bei etwa 400.000 Euro liegen.

Trotz des großen Schuldenbergs hat Micaela ihre Finanzen also voll und ganz im Griff. Beruflich läuft es für sie besser denn je. Doch wie sieht es bei dem Erotikmodel privat aus? Vor drei Monaten berichtete die 41-Jährige auf dem roten Teppich einer Charity-Gala gegenüber RTL offen von ihrer Liebesflaute und verriet: "Ich habe mich aus Verzweiflung jetzt schon auf einer Dating-App angemeldet [...]. Ich möchte einen stinknormalen Typen kennenlernen und keinen Promi." Bislang blieb ihre Suche allerdings erfolglos.

Imago Micaela Schäfer im März 2025

Imago Micaela Schäfer, Erotikmodel

Getty Images Micaela Schäfer beim Deutschen Fernsehpreis 2024