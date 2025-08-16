Corinnas damaliger Partner war Michael Schumachers Rivale

Corinna Schumacher (56) und Michael Schumacher (56) gelten bis heute als das Traumpaar der Formel 1. Ihre Liebesgeschichte begann Anfang der Neunzigerjahre, offiziell wurden sie 1992 ein Paar. Doch bevor Michael in ihr Leben trat, gab es einen anderen Mann an Corinnas Seite – und dieser war kein Unbekannter: Ende der Achtzigerjahre war Corinna mit Heinz-Harald Frentzen liiert, einem Rivalen von Michael. Die drei kannten sich gut und verbrachten als Trio Zeit miteinander – ob auf der Kartbahn, beim Ausgehen oder Feiern. Doch später sollten sich Corinnas Gefühle ändern.

Heinz-Harald musste Ende der Achtzigerjahre nach Japan ziehen, da es in Deutschland keinen Platz in einem Renncockpit für ihn gab. In dieser Zeit kam Michael ins Spiel und gewann Corinnas Herz. Doch trotz der Konkurrenz auf und abseits der Rennstrecke gab es zwischen den beiden Männern keinen Streit. Corinnas Verflossener äußerte sich Jahre später entspannt zu dieser Zeit: "Ich hab' schon früh gemerkt, dass er eigentlich nur einen Blick für Corinna hatte. [...] Heute weiß ich, dass sie perfekt zusammenpassen."

Während Michael und Corinna 1995 heirateten und noch heute eine enge Partnerschaft führen, fand auch Heinz-Harald sein Glück. 1999 heiratete er seine heutige Frau Tanja, mit der er drei Töchter namens Lea, Sarah und Fenja hat. Im Jahr 2003 beendete der einstige Rennfahrer seine Karriere und führt seitdem ein Leben größtenteils abseits des Rampenlichts. Auch Corinna und Michael haben bekanntermaßen zwei Kinder – Gina (28) und Mick (26). Erstere machte ihre Eltern erst kürzlich zum ersten Mal zu Großeltern. Im März dieses Jahres begrüßten Gina und ihr Mann Iain Bethke ihre Tochter Millie auf der Welt.

IMAGO / HochZwei Corinna Schumacher, Frau von Michael Schumacher

IMAGO / Future Image Heinz-Harald Frentzen, ehemaliger Rennfahrer

IMAGO / Crash Media Group Corinna und Michael Schumacher im Jahr 2011