Max & Dilara Kruse sind nicht zur Heiter-Hochzeit eingeladen

Max (37) und Dilara Kruse haben bestätigt, dass sie nicht zu der Hochzeit von Mike (33) und Leyla Heiter (29) eingeladen sind. In einer Instagram-Story, in der sie Fanfragen beantworteten, erklärte Max: "Nee, wir sind nicht eingeladen." Auch Dilara äußerte sich dazu und fügte hinzu, sie wünsche dem Paar alles Gute und eine schöne Hochzeit. Darüber hinaus betonte der Ex-Fußballer, dass seit ihrer Teilnahme bei Promi Big Brother kein Kontakt mehr zu den Heiters bestanden habe. Dilara ergänzte, sie habe gegen Leyla selbst geschossen, weswegen das Fehlen einer Einladung für sie nachvollziehbar sei.

Trotzdem blieben die Kruses fair und zeigten sich versöhnlich. Beide machten deutlich, dass sie keinerlei Groll hegen und für die Heiters nur das Beste wünschen. Dilara ging sogar so weit, den beiden viele gesunde Kinder und eine glückliche Ehe zu wünschen. "Ich hoffe, die beiden werden genauso glücklich wie wir", betonte die Influencerin. Das Paar erklärte, dass sie die Entscheidung, nicht eingeladen zu sein, völlig in Ordnung fänden.

Mike und Leyla Heiter bereiten sich indes akribisch auf ihren Hochzeitstag vor, der viele romantische Highlights verspricht. Besonders der erste Tanz des Ehepaares dürfte ein Hingucker werden. Unter der Anleitung eines erfahrenen Tanzprofis übt das Paar derzeit eine Choreografie, die den Moment unvergesslich machen soll. Leyla hatte schon in der Vergangenheit eine Leidenschaft für das Tanzen gezeigt und liebäugelte zuletzt besonders mit dem Charleston, einer spritzigen Tanznummer, die dem festlichen Anlass gerecht werden könnte.

Imago Max und Dilara Kruse, 2025

Imago Mike und Leyla Heiter, 2025

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar, April 2025