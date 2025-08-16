Darum brachte Fürstin Charlène Zwillingen früh Schwimmen bei

Fürstin Charlène von Monaco (47) hat in einem Interview mit der französischen Zeitung Ouest France über ihre Zwillinge Prinzessin Gabriella (10) und Prinz Jacques (10) gesprochen und dabei eine für viele überraschende Tatsache verraten. Die beiden Kinder des monegassischen Fürstenhauses lernten bereits in sehr jungen Jahren schwimmen. Für die ehemalige Profischwimmerin Charlène sei das eine wichtige Entscheidung gewesen: "Das Wasser ist Teil meines Lebens und ich wollte, dass sie sich ab dem jüngsten Alter wohlfühlen und in Sicherheit sind." Allerdings habe sie keineswegs das Ziel, aus ihren Kindern Meisterschwimmer zu machen.

Die Fürstin betonte, dass sie ihrem Nachwuchs vor allem dabei helfen wolle, das Element Wasser zu respektieren: "Es geht mir nicht darum, Meister aus ihnen zu machen, aber ihnen diese Freiheit und diese Sicherheit zu geben, die mit der Beherrschung des Wassers kommt." Für sie sei das Schwimmen eine Fähigkeit, die einem das ganze Leben lang erhalten bleibe und eine essenzielle Sicherheit in vielen Situationen bieten könne.

Bevor Charlène ihrem Mann Fürst Albert II. (67) von Monaco das Jawort gab, war sie selbst in der Schwimmwelt zu Hause. Geboren 1978 im heutigen Simbabwe, zog sie mit ihrer Familie im Alter von zwölf Jahren nach Südafrika, wo sie begann, im Schwimmsport große Erfolge zu erzielen. Den späteren Fürsten von Monaco traf sie im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf, und spätestens seit ihrer Hochzeit im Jahr 2011 lebt sie in Monaco. Obwohl sie heute vor allem durch ihre Rolle als Fürstin bekannt ist, bleibt ihre Leidenschaft für das Wasser ein zentraler Bestandteil ihres Lebens, den sie offenbar auch an ihre Kinder weitergeben möchte.

Instagram / Axel Bastello / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques bei der Kommunion, 2025

Getty Images Fürstin Charlène, Fürst Albert zusammen mit ihren Kindern Gabriella und Jacques, April 2025

Getty Images Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène und Prinz Jacques beim Nationalfeiertag von Monaco, 2023