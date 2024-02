Endspurt: NFL-Star Fred Warner wird bald erstmals Vater!

Nicht mehr lange! Fred Warner (27) spielt seit 2018 für die San Francisco 49ers. In diesem Jahr durfte der Linebacker zusammen mit seinen Kollegen George Kittle, Nick Bosa (26) oder Brock Purdy zum Super Bowl. Gegen die Kansas City Chiefs konnten sie sich in einem spannenden Match letztlich jedoch nicht durchsetzen. Doch eine Neuigkeit dürfte diese schmerzhafte Niederlage mit Sicherheit wettmachen. Denn Fred und seine Frau Sydney erwarten in zwei Wochen süßen Zuwachs!

Auf Instagram gab die Influencerin in den vergangenen Monaten täglich Einblicke in ihre erste Schwangerschaft. Dass sie sich nun bereits im Endspurt befindet, macht sie jedoch ein wenig emotional. "Traurig, dass es alles bald vorbei ist. Aber ich bin gespannt und auch ein wenig ängstlich über das, was kommt", berichtet die werdende Mama ihren Fans. Aktuell packe die Beauty schon fleißig ihre Kliniktasche. Zudem legte Sydney ihrem Sohnemann bereits einige süße Football-Outfits bereit.

Der Linebacker entdeckte seine Liebste in der 24. Staffel von The Bachelor– danach schrieb er sie im Netz an. Fred und Sydney kamen 2020 zusammen und sind seither ein Herz und seine Seele. Vor zwei Jahren traten der Sportler und seine Liebste dann vor den Traualtar und schlossen den Bund für ein gemeinsames Leben.

Instagram / sydneywarner Sydney Warner im Dezember 2023

Getty Images Fred Warner, Linebacker der San Francisco 49ers

Instagram / sydneywarner Sydney und Fred Warner im August 2022

Glaubt ihr, dass Fred und Sydney den Namen ihres Sohnes noch vor der Geburt verraten? Kann ich mir nicht vorstellen... Ja, das Geheimnis lüften sie bestimmt noch. Abstimmen Ergebnis anzeigen



