Süßer Name: NFL-Star Fred Warner ist erstmals Papa geworden!

Fred (27) und Sydney Warner dürfen endlich ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten. Gegenüber People bestätigt der Linebacker der San Francisco 49ers die Geburt seines Babys. Dazu teilen er und seine Frau auch ein erstes Foto, das sie zu dritt zeigt. Ihr Sohn hört auf den niedlichen Namen Beau Anthony und erblickte am 7. März per Kaiserschnitt das Licht der Welt. "Sydneys Operation ist gut verlaufen. Er ist ein gesunder Junge!" schwärmen die frisch gebackenen Eltern im Interview.

Momentan erholt sich Sydney von der Geburt und bleibt deswegen noch im Krankenhaus. Doch das Paar könne es kaum erwarten, bis sie mit ihrem Schatz in ihre eigenen vier Wände dürfen. "Wir sind überglücklich und können es kaum erwarten, aus dem Krankenhaus nach Hause zu kommen und unser neues Leben zu beginnen", erklären Fred und seine Gattin dem Online-Magazin zufrieden. Weitere Details zu ihrem Baby behalten sie derzeit noch für sich.

In den vergangenen Monaten hatte vor allem Sydney auf Instagram ihre Fans an ihrer Schwangerschaft teilhaben lassen. Kurz vor der Geburt ihres Sohnemannes posierte sie beispielsweise aufgeregt in ihrem Krankenhauszimmer. "Letztes Bauch-Foto, bevor sich unser Leben für immer verändert", schrieb die einstige The Bachelor-Teilnehmerin dazu.

