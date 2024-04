Einen Monat alt: Fred und Sydney Warner zeigen ihren Sohn!

Fred (27) und Sydney Warner geben niedliche Einblicke in ihren Alltag zu dritt. Der Footballstar und die Influencerin sind Anfang März erstmals Eltern geworden. Bisher genossen sie erst mal die Kennenlernzeit mit ihrem Söhnchen Beau. Nun teilt die frischgebackene Mutter aber erste zuckersüße Schnappschüsse mit ihrem Nachwuchs auf Instagram. Einer zeigt den Wonneproppen in den Armen seines Vaters, ein anderer beispielsweise liebevoll eingekuschelt in eine Decke. "Vier Wochen mit Beau Anthony", schwärmt Sydney.

Die ersten Wochen mit Beau genossen der Linebacker der San Francisco 49ers und seine Frau offenbar in vollen Zügen. Denn zu den Aufnahmen erklärt Sydney total stolz: "Jeder Tag war gefüllt mit Meilensteinen und Erinnerungen. Dies sind die besten Tage unseres Lebens." Ihre Fans sind wegen der niedlichen Bilder ganz aus dem Häuschen und lassen der jungen Familie viel Liebe in der Kommentarspalte da. "Seht euch dieses kleine, perfekte Gesicht an. Er ist so süß", schreibt beispielsweise ein User total begeistert.

Anfang März hatten die Warners die Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys gegenüber People bestätigt. Beau erblickte am 7. März per Kaiserschnitt das Licht der Welt. "Sydneys Operation ist gut verlaufen. Er ist ein gesunder Junge!", berichtete Fred überglücklich dem Magazin. Mit seiner Frau ist er seit 2020 zusammen, 2022 folgte die Hochzeit – ihr Sohnemann krönte ihre Liebe.

Instagram / sydneywarner Beau Anthony, Sohn von NFL-Star Fred Warner

Instagram / sydneywarner NFL-Star Fred Warner und seine Frau Sydney

