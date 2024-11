Erstes Thanksgiving: So groß ist Fred Warners Sohn schon

Im Hause Warner rennt die Zeit – das sieht man besonders an ihrem jüngsten Mitglied. Im März wurden Fred Warner (28), der gefeierte Linebacker der San Francisco 49ers, und seine Frau Sydney zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn, der auf den niedlichen Namen Beau hört, ist ein echter Strahlemann. Das wurde auch an seinem ersten Thanksgiving deutlich. In ihrer Instagram-Story teilte Sydney gestern einige Feiertagseinblicke, darunter auch ein Foto, auf dem ihr Nachwuchs total zufrieden auf dem Sofa relaxt. Ein niedliches Detail: Auf dem Schnappschuss trägt Beau einen Pullover, auf dem "Sein erster Truthahn-Tag" geschrieben steht.

Sydney teilt auf Social Media eine Menge Familien-Content – so auch vor wenigen Wochen zu einem anderen Feiertag. An Halloween verkleideten sich die ehemalige The Bachelor-Kandidatin, ihr Partner und das gemeinsame Söhnchen als Crew der Sesamstraße. Baby Beau wurde dabei kurzerhand zum Mini-Krümelmonster und durfte auch von einem leckeren Cookie naschen. Es scheint so, als hätte Familie Warner zusammen eine Menge Spaß. Das gilt auch, wenn Fred zusammen mit seinem NFL-Team auf dem Feld steht: Sydney und Beau feuern ihn dann nämlich von der Tribüne aus an.

Fred und seine Sydney sind seit 2020 ein Paar und seitdem unzertrennlich. Die Familie des Footballprofis entdeckte seine Zukünftige während der 24. Staffel von "The Bachelor". Daraufhin schrieb Fred Sydney auf Social Media an. Seit zwei Jahren sind die Turteltauben verheiratet – ihr erstes gemeinsames Kind krönte ihre Liebe. Weiterer Nachwuchs ist demnächst erstmal aber nicht geplant.

Anzeige Anzeige

Instagram / sydneywarner Fred Warners Sohn Beau an Thanksgiving, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sydneywarner NFL-Star Fred Warner und seine Frau Sydney

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige