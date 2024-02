Netflix-Hit "Zwei an einem Tag" erobert Millionen Zuschauer

Netflix spricht wieder ein Millionenpublikum an. Immer wieder schaffen es die hauseigenen Serien des Streaming-Giganten, Zuschauer auf der ganzen Welt zu erreichen und so die Streaming-Zahlen zu dominieren. Produktionen wie Stranger Things oder Squid Game gehören nicht nur auf der Plattform, sondern grundsätzlich zu den erfolgreichsten der Welt. Nun erobert ein neues Format die Fanherzen: "Zwei an einem Tag" erreichte in elf Tagen Millionen Zuschauer.

Das berichtet jetzt unter anderem Daily Mail. Demnach ist "Zwei an einem Tag" seit dem Release ordentlich durch die Decke gegangen. Rund 15,2 Millionen Menschen sollen sich das romantische Drama aus Großbritannien angesehen haben. Bei der Serie handelt es sich um die Adaption des gleichnamigen Bestseller-Romans mit den Schauspielern Ambika Mod und Leo Woodhall in den Hauptrollen. Erzählt wird die Geschichte zweier Studenten, die sich mit ihrem Uni-Abschluss jedes Jahr am selben Tag wiedersehen und versuchen, sich und ihre Beziehung weiterzuentwickeln.

Sogar Kim Kardashian (43) ist schon Fan und empfahl "Zwei an einem Tag" ihrer Community weiter. In einer Instagram-Story teilte der Realitystar ein Bild seines Fernsehers und schrieb: "Falls ihr eine Show braucht. [...] Etwas langatmig, aber es lohnt sich, bis zum Ende durchzuhalten, wenn ihr mal richtig weinen wollt." Von so einer prominenten Empfehlung zeigte sich dann auch Hauptdarstellerin Ambika im Netz überwältigt.

Netflix/NICK THOMSON STUDIO Ambika Mod und Leo Woodall, Hauptdarsteller von "Zwei an einem Tag"

Netflix/Matt Towers Ambika Mod und Leo Woodall

Getty Images Kim Kardashian, Unternehmerin

