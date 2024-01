Avatar und Co.: Das sind die Netflix-Neuheiten im Februar!

Auch der kürzeste Monat des Jahres hat einiges zu bieten! Netflix sorgt wieder einmal für ordentlich Nachschub in der Streamingwelt. Schon seit Jahren begeistert die Plattform ihre Nutzer mit spannenden Eigenproduktionen oder echten Klassikern. Besonders großen Anklang fand dabei Stranger Things, Haus des Geldes oder auch Bridgerton. Ob nun der nächste große Hype auf die Fans wartet? Diese Filme und Serien sind im Februar neu auf Netflix!

Der Serien-Februar auf Netflix startet mit einer schon sehnsüchtig erwarteten Fortsetzung: der sechsten Staffel des Historien-Dramas Outlander! Weiter geht es am 9. Februar mit dem koreanischen Thriller "A Killer Paradox" und pünktlich zum Valentinstag mit neuen Folgen von Liebe macht blind. Den absoluten Knaller gibt es aber erst am Ende des Monats. "Avatar – Der Herr der Elemente" wird in einer neuen Realverfilmung wieder das Herz sämtlicher Fans höherschlagen lassen.

Doch auch in Sachen Filme hat Netflix wieder einiges zu bieten! Am 15. Februar darf man sich auf die Filmbiografie "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" freuen, in der Zac Efron (36) in die Rolle des berühmt-berüchtigten Serienmörders Ted Bundy (✝42) schlüpft! Nur zwei Tage später wird der Actionfilm "Gran Turismo" mit Orlando Bloom (47) und David Harbour (48) auf der Plattform abrufbar sein.

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige

Getty Images Zac Efron, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Orlando Bloom bei den Golden Globes 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de