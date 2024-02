Zwei Jahrzehnte später: Urteil im Mord an Jam Master Jay

Es kam zu einer gerichtlichen Entscheidung. Jason Mizell, Joseph Simmons (59) und Darryl McDaniels – besser bekannt als Jam Master Jay, Run und D.M.C. – hatten 1982 die Band Run-D.M.C. gegründet. Im Jahr 2002 machte die Hip-Hop-Gruppe aber anderweitig auf sich aufmerksam: Jam Master Jay wurde erschossen. Lange Zeit galt dieser Mordfall als ungelöst. Zwei Jahrzehnte später ist ein Urteil gefallen.

Wie Mirror berichtet, hat der zuständige Bundesgerichtshof eine Entscheidung getroffen. Demnach wurden die Angeklagten Karl Jordan Jr. und Ronald Washington in allen Punkten für schuldig befunden. Die beiden Schulfreunde der Musikikone hatten in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig plädiert, in denen es um Mord mit Schusswaffen und Drogenhandel ging.

Nachdem Jam Master Jay in einem Aufnahmestudio in New York erschossen wurde, vergingen Jahre, ohne dass es zu Verhaftungen kam. Die Fans hatten sich dann aber für Gerechtigkeit eingesetzt. Im vergangenen August hatte die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage erhoben, in der Karl und Ronald beschuldigt wurden, den Musiker im Zusammenhang mit einem Drogenstreit umgebracht zu haben.

Anzeige

Getty Images Run-D.M.C. im März 1987

Anzeige

Getty Images Jason "Jam Master Jay" Mizells Beerdigung

Anzeige

Getty Images Run-D.M.C.-Mitglied Jam Master Jay (†37) im Jahr 2002

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de