Zum letzten Mal: Run-D.M.C. kündigt Abschiedskonzert an!

Das ist die letzte Chance für alle Fans! Jason Mizell, Joseph Simmons und Darryl McDaniels – besser bekannt als Jam Master Jay, Run und D.M.C. – gründeten 1982 die Band Run-D.M.C.. Für ihr erstes Album erhielten sie als erste Hip-Hop-Gruppe eine Goldene Schallplatte, weshalb sie auch als Wegbereiter der Hip-Hip-Kultur gelten. Nachdem Jam Master Jay 2002 erschossen worden ist, traten die beiden zurückgebliebenen Mitglieder nur noch vereinzelt auf. Einen Versuch wollen sie aber noch starten: Run-D.M.C. kündigt ihr allerletztes Konzert an.

Die Band dreht momentan eine Dokumentation, mit der sie der Welt ihre Geschichte näherbringen wollen. Nicht nur ihr großer Erfolg soll darin eine Rolle spielen, auch ihre harten Zeiten im Musikgeschäft sollen Thema sein. Im Zuge dieser Dreharbeiten werden die Musiker ein Abschiedskonzert geben. "Die letzte Show, die wir jemals spielen werden, wird im April im Madison Square Garden sein", plauderte Darryl im Rock The Bells-Interview aus und merkte an: "Es wird die letzte Episode der Dokumentation sein, die wir machen. Die letzte Show von Run-D.M.C. überhaupt."

Ihre Show in New York wird ein unvergessliches Konzert werden. Denn die Fans werden dort voraussichtlich nicht nur den Auftritt von Run-D.M.C. genießen, sondern auch von anderen Hip-Hop-Größen: So sollen vermutlich die verbliebenen Mitglieder der Band Wu-Tang Clan und Rap-Urgestein Ice-T (64) mit dabei sein.

Getty Images Run-D.M.C.-Mitglied Jam Master Jay (†37) im Jahr 2002

Getty Images Run DMC im Oktober 2019

Getty Images Ghostface Killah und Method Man von Wu-Tang Clan 2022

