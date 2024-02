Wirklich verlobt? Alexa Chung trägt wieder auffälligen Ring

Hat Alexa Chung (40) etwa "Ja" gesagt? Seit Sommer 2022 ist die Moderatorin mit ihrem Partner Tom Sturridge (38) zusammen. Rund ein Jahr später kamen die ersten Verlobungsgerüchte auf. Als sie beim Stadtbummel mit ihrem Liebsten von Fotografen erwischt wurde, fiel vor allem der glitzernde Klunker an ihrem linken Ringfinger auf. Bisher ist jedoch keine Verlobung bestätigt. Nun präsentiert Alexa wieder einen auffälligen Ring an ihrer Hand – und das sogar ganz in Weiß!

Wie Daily Mail berichtet, besucht Alexa bei der Fashion Week in Paris solo eine der Shows. Dafür sucht sie sich ein Outfit aus, das die Gerüchteküche zum Brodeln bringt: Schlicht und einfach erscheint sie in einem cremeweißen Hosenanzug. Dazu kombiniert die Britin kaum Schmuck, außer ein paar Ringe – und wieder blinkt ein hübscher Klunker an ihrer linken Hand. Ob sie damit unterschwellig eine Verlobung andeuten möchte?

Die Beziehung zu ihrem Tom wurde mehr oder weniger freiwillig öffentlich. Denn die beiden besuchten gemeinsam ein Tennisspiel in Wimbledon. Fotografen konnten festhalten, wie sie sich verliebt auf der Tribüne küssten und kaum aufhören konnten, sich gegenseitig anzustrahlen. Dabei wurde bereits deutlich, wie sehr der Schauspieler und das Model ineinander verliebt sind.

MEGA Alexa Chung und Tom Sturridge, April 2023

Getty Images Alexa Chung bei der Dior-Fashionshow in Paris, 2024

Getty Images Alexa Chung, Model

