Rotschopf! Alexa Chung präsentiert strahlend neue Haarfarbe

Alexa Chung (40) bringt etwas Frische in ihr Leben – zumindest was ihre Haare betrifft. Pünktlich für die Wimbledon Championships überrascht die Modedesignerin mit einer veränderten Haarfarbe: Statt des gewohnten Brauns trägt das It-Girl ab sofort Rotblond auf dem Kopf. Auf Instagram teilt sie einige Schnappschüsse ihrer Haarpracht: Über beide Ohren strahlend macht die Moderatorin beispielsweise ein Selfie während ihres Besuchs des prestigeträchtigen Tennisturniers. Weitere Fotos zeigen sie beim Friseur, in einem geblümten Kleid oder mit einer Freundin.

Die Fans der Beauty sind total begeistert über Alexas roten Schopf. Sie überhäufen die Britin mit zahlreichen Komplimenten. In der Kommentarspalte ihres Posts schwärmt ein Bewunderer unter anderem: "Deine Haare! Du bist so wunderschön, Alexa!" Ein weiterer User schreibt: "Ich liebe deine Haarfarbe, wirklich hübsch!" Außerdem stimmt ein dritter Social-Media-Nutzer zu: "Der Farbton steht dir einfach fantastisch!"

Alexa kann aktuell wohl kaum glücklicher sein. Vor wenigen Wochen bestätigten Freunde der 40-Jährigen, dass sie sich verlobt habe. Schon längere Zeit kursierten Gerüchte, dass sich die gebürtige Winchesterin und Tom Sturridge (38) das Jawort gegeben hatten. Ein Insider plauderte dann gegenüber The Sun aus: "Alexa hat ihren Freunden bestätigt, dass sie tatsächlich mit Tom verlobt ist und sie ist überglücklich." Das Model äußerte sich bisher noch nicht öffentlich zu den freudigen Neuigkeiten.

Instagram / alexachung Alexa Chung, Modedesignerin

Getty Images Alexa Chung und Tom Sturridge, Juni 2023

