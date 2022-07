Neue Liebe: Hier knutscht Tom Sturridge seine Alexa Chung

Tom Sturridge (36) will seine neue Beziehung nicht mehr verstecken! Vier Jahre lang war der Schauspieler mit Sienna Miller (40) mehr als glücklich. Gemeinsam haben sie eine neun Jahre alte Tochter. 2015 gab das Paar dann jedoch seine Trennung bekannt. Mittlerweile ist der gebürtige Londoner auch längst wieder in festen Händen. Bei der neuen Frau an seiner Seite handelt es sich um das britische Model Alexa Chung (38). Beim Tennisturnier in Wimbledon machten Alexa und Tom ihre Liebe nun auch endlich ganz offiziell.

Wie auf Bildern zu erkennen ist, die BuzzFeed vorliegen, schien das Paar die gemeinsame Zeit am Samstag bei dem Sportevent sehr zu genießen. Verliebt küssten sich der 36-Jährige und seine Liebste vor den Kameralinsen der Paparazzi. Allgemein schien es dem Duo schwerzufallen, die Finger voneinander zu lassen. Alexa schien darüber hinaus Gefallen an dem Hut ihres Partners gefunden zu haben, denn auf einigen Aufnahmen trägt sie die bordeauxrote Bedeckung auf dem Kopf.

Zwischen Tom und seiner Ex Sienna scheint zudem bis heute kein böses Blut zu fließen, denn die New Yorkerin war selbst mit ihrem neuen Partner vor Ort. Auch sie turtelte wie wild mit Oli Green, mit dem sie erstmals im Februar dieses Jahres in Verbindung gebracht wurde. Das Doppel-Date schienen die vier auch allesamt zu genießen, denn während des Tennis-Matches hielten sie die Erfahrung mit einigen Selfies fest.

Anzeige

Getty Images Alexa Chung, Model

Anzeige

Getty Images Tom Sturridge und Sienna Miller im September 2021

Anzeige

Getty Images Tom Sturridge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de