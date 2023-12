Sienna Millers Tochter findet Stiefmutter viel modischer!

Sie nimmt kein Blatt vor den Mund! Sienna Miller (41) und Tom Sturridge (38) waren von 2011 bis 2015 ein Paar gewesen, bis sie dann im Guten auseinandergingen. Zusammen haben die beiden ihre Tochter Marlowe (11), die sie gemeinsam erziehen. Vater Tom führt mittlerweile eine neue Beziehung mit Alexa Chung (40). Nun verrät seine Ex-Partnerin einige Details über das Verhältnis zwischen ihrem Kind und der neuen Frau. Siennas Tochter hält Alexa für modischer als ihre eigene Mutter!

In einem Interview mit Vogue berichtet die Schauspielerin über die gute Beziehung zwischen Marlowe und der Model-Freundin ihres Vaters und scherzt darüber, dass ihr Töchterchen der Meinung ist, dass Alexa "viel modischer" sei als sie. Die beiden Frauen gelten beide als britische Modeikonen. "Alexa gegenüber ist sie viel großzügiger, weil sie exquisit gekleidet und nicht ihre richtige Mutter ist", erklärt Sienna.

Die Laune der 41-Jährigen kann derzeit wohl nichts so schnell trüben. Mit ihrem aktuellen Freund Oli Green ist sie in freudiger Erwartung auf Kind Nummer zwei. Gerade erst verkündeten die beiden, dass es ein Mädchen wird. Aktuell ist die werdende Mutter in der 28. Schwangerschaftswoche und wolle das Ganze entspannt angehen.

Getty Images Sienna Miller und Tom Sturridge im Oktober 2014 in New York City

MEGA Alexa Chung und Tom Sturridge im April 2023

Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller

