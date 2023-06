Sind Alexa Chung und ihr Tom Sturridge etwa schon verlobt?

Gehen die beiden bald den nächsten Schritt? Vor rund einem Jahr machten Tom Sturridge (37) und Alexa Chung (39) ihre Liebe offiziell: Bei einem Tennisspiel in Wimbledon erschienen sie zusammen und küssten sich währenddessen immer wieder. Zuvor ging der Schauspieler einige Jahre mit Sienna Miller (41) durchs Leben. Nun scheint es zwischen ihm und seiner neuen Freundin richtig ernst zu werden: Alexa wurde mit einem verdächtigen Ring gesehen!

Auf den neuesten Bildern, die Daily Mail vorliegen, heizt das Supermodel die Gerüchteküche so richtig an. Gemeinsam mit Tom ging Alexa nämlich in Notting Hill einkaufen und trug dabei einen goldenen Ring an ihrem Verlobungsfinger. Auch kurz zuvor hatte die 39-Jährige das Schmuckstück bereits getragen.

Wie das Blatt berichtet, sei Tom einer Hochzeit gegenüber auch nicht unbedingt abgeneigt. Alexa hingegen hatte sich in der Vergangenheit eher kritisch dazu geäußert: "Ich verstehe einfach nicht, warum eine Ehe etwas anderes ist als eine Nicht-Ehe – ich verstehe es einfach nicht." Sollte es sich tatsächlich um einen Verlobungsring handeln, hat sich die Einstellung der "Next in Fashion"-Bekanntheit offenbar geändert!

Anzeige

Getty Images Tom Sturridge

Anzeige

MEGA Alexa Chung und Tom Sturridge, April 2023

Anzeige

Getty Images Alexa Chung, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de