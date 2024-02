So sieht Adore Delano nach ihrer Gesichtsfeminisierung aus!

Sie hat sich ganz schön verändert. Adore Delano (34) ist durch die Realityshow RuPaul's Drag Race bekannt geworden und war so beliebt bei den Fans, dass sie sogar an einer All-Star-Staffel teilnehmen durfte. Letztes Jahr outete sich die Sängerin als transgender und verriet, dass sie sich auch geschlechtsangleichenden Eingriffen unterziehen würde. Nun präsentiert Adore das Ergebnis ihrer Gesichtsfeminisierung im Netz!

Seit November hatte sich die Dragqueen nicht mehr auf Social Media gezeigt. Jetzt meldet sie sich direkt mit neun Posts innerhalb von einer Woche auf Instagram zurück. Zu einem Video, in dem sie vor einem Spiegel posiert, schreibt die Drag-Künstlerin: "Die Bitch ist zurück... Drei Monate nach der Operation. Ich muss noch viele Heilungsprozesse durchlaufen, aber ich fühle mich wieder wie ein Mensch." Ihr Gesicht sieht etwas schmaler aus und ihre Lippen wirken etwas größer als vor der OP. Auf einem Foto präsentiert sich die Beauty auch ohne Make-up. "Atemberaubend!", kommentiert daraufhin Drag-Kollegin Ariel Versace den Post.

In Vorbereitung auf ihre Gesichtsfeminisierung hatte Adore aufgehört, E-Zigaretten zu rauchen. Dazu schrieb sie in einem Post auf Instagram: "In gewisser Weise hat meine Operation mich vom Vapen befreit – stattdessen esse ich jetzt nur noch!" Ein Jahr zuvor hatte die Dragqueen schon Alkohol und Drogen aufgegeben. Seitdem fühle sie sich, als würde ihr wahres Ich immer mehr zum Vorschein kommen.

