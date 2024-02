Wegen Doping: Fußballer Paul Pogba für vier Jahre gesperrt!

Ist sein Traum damit etwa vorbei? Der französische Fußballstar Paul Pogba (30) ist Sportfans durch seine Mitgliedschaft bei Juventus Turin bekannt. Bereits in seiner Jugend spielte er für Manchester United und wagte sich somit an eine Karriere als Profispieler. Nun scheint er diese aber für einige Zeit auf Eis legen zu müssen: Paul wird nämlich für ganze vier Jahre vom Fußball ausgeschlossen!

Das berichten verschiedene , beispielsweise Mirror. So habe der Mittelfeldspieler einen Dopingtest nicht bestanden und wird nun vorläufig gesperrt! Bei der verbotenen Substanz, die analysiert wurde, handele es sich um eine Droge, die das körpereigene Testosteron erhöhe. Ob der 30-Jährige nach den vier Jahren Auszeit wieder für Juventus spielen wird, ist bisher noch unklar – sein Vertrag läuft nämlich 2026 nämlich aus.

In den sozialen Medien bekommt Paul von den Nutzern eher wenig Mitgefühl. So schreibt ein User auf X beispielsweise: "Ich habe kein Mitleid mit ihm. Er ist selbst daran schuld. Er hat den Fußball eh nie richtig respektiert, um ehrlich zu sein!" Und ein weiterer merkt an: "Was für ein weggeworfenes Potenzial. Er hätte einer der besten von allen sein können!"

Anzeige

Instagram / paulpogba Paul Pogba und Bryan Dodien

Anzeige

Getty Images Paul Pogba, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Mathias und Paul Pogba, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de