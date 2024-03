Bei Wertung: Joachim Llambi stichelt gegen Tillmann Schulz

Da liegt wohl noch immer Ärger in der Luft! Bei Let's Dance stellt sich in diesem Jahr auch Tillmann Schulz der kritischen Bewertung der Jury. In dieser sitzt wie immer auch Joachim Llambi (59), der mit dem Die Höhle der Löwen-Investor hinter den Kulissen aneinandergeraten sein soll. Beim heutigen Auftritt scheinen sich die Emotionen noch nicht gelegt zu haben: Joachim stichelt heftig gegen Tillmann!

In der aktuellen Folge muss der Blondschopf beim Tango überzeugen. Das scheint ihm aber weniger gut gelungen zu sein, wie aus der Wertung der Jury hervorgeht. Jorge González (56) und Motsi Mabuse (42) vergeben jeweils drei Punkte. Von Joachim gibt es lediglich einen. Ob die Entscheidung mit den vermeintlichen Differenzen zu tun hat? Der Juror streitet das ab. Bei der Bewertung gehe es nicht um ihn als Person, sondern lediglich um die Leistung. Das sehen die Fans offenbar anders. "Llambi versteckt seinen Tillman-Hass auch null", kommentiert ein Fan auf X. Auch Moderator Daniel Hartwich (45) findet: "Hier entsteht etwas zwischen euch beiden."

Wie Bild berichtet, soll es offenbar schon bei der Auftaktfolge zwischen Tillmann und Joachim gekracht haben. Der Tanz-Neuling soll der Meinung gewesen sein, dass die Kritik des Jurors "stillos" gewesen sei. Insider aus der Produktion behaupten, dass sich der 59-Jährige im Gegenzug über dessen "Belehrung" aufgeregt habe.

RTL / Bernd-Michael Maurer Investor Tillman Schulz

Getty Images Joachim Llambi in der siebten "Let's Dance"-Liveshow 2021

Getty Images Joachim Llambi, "Let's Dance"-Juror

