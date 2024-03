Tillmann Schulz und Joachim Llambi sollen sich gezofft haben

Ist da etwa Stress vorprogrammiert? Eigentlich kennt man Tillmann Schulz durch die Show Die Höhle der Löwen, bei der er als Investor auftritt. Für den Unternehmer sollte das nicht das einzige TV-Erlebnis bleiben: Der gebürtige Dortmunder darf sein Können aktuell bei Let's Dance unter Beweis stellen. Kurz bevor die zweite Folge heute Abend zu sehen sein wird, kommt es nun zu Gerüchten: Tillmann und Juror Joachim Llambi (59) sollen aneinandergeraten sein.

Laut Bild-Informationen sollen sich der 34-Jährige und der strenge Juror bereits bei der Auftaktsendung in die Quere gekommen sein. Tillmann war der Meinung, dass Joachims Kritik "stillos" gewesen sei. Insider aus der Produktion behaupten, dass sich der 59-Jährige im Gegenzug über Tillmanns "Belehrung" aufgeregt habe. Denn bei seiner Bewertung unterbrach der Blondschopf Joachim und schien ihn in seine Schranken weisen zu wollen.

Etwas harmonischer geht es bei Kandidat Stefano Zarrella (33) und seiner Tanzpartnerin Mariia Maksina (26) zu. Die 26-Jährige war im RTL-Interview voll des Lobes für ihren Schützling: "Er ist so, so fleißig. Ich habe noch keinen so fleißigen Schüler gesehen wie Stefano." Laut Maria arbeite er "so hart und will das alles perfekt umsetzen."

RTL / Bernd-Michael Maurer Investor Tillman Schulz

Getty Images Joachim Llambi und Jorge Gonzalez bei "Let'S Dance" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Mariia Maksina und Stefano Zarrella bei "Let's Dance"

