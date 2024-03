Zeit für etwas Neues: Machine Gun Kelly ändert seinen Namen!

Er verändert sich. Der Musiker Machine Gun Kelly (33), geboren als Colson Baker, ist bekannt für seine Dualität zwischen dem Rock- und Hip-Hop-Genre. Durch Lieder wie "My Ex's Best Friend" und "Maybe" erzielte er Millionen von Streams und gewann 2023 einen Grammy in der Kategorie "bestes Rockalbum" mit seiner Produktion "Mainstream Sellout". Doch seit geraumer Zeit versucht der Sänger ein Rebranding vorzunehmen – er möchte nämlich seinen Künstlernamen ändern!

Laut Berichten von Just Jared ist es Fans aufgefallen, dass der Künstler in letzter Zeit gewisse Änderungen auf Musik-Streaming-Plattformen vorgenommen hat: Er passte seinen Künstlernamen von Machine Gun Kelly zu mgk an. Seit zehn Jahren tritt er unter diesem Künstlernamen auf. Warum nun diese Änderung? Der Anlass könnte die mögliche Petition des Comedy-Duos Chad und JT sein. Die beiden wollten wohl Machine Gun aus seinem Namen streichen lassen, um der Verherrlichung von Maschinengewehren entgegenzusetzen.

Doch das ist nicht die einzige Veränderung, die er gerade vornimmt. Colson überraschte seine Fans auf Instagram mit einem neuen Tattoo. Der Songwriter ist für seine Liebe zu Tattoos bekannt, doch nun ließ er sich etwas komplett Neues einfallen und widmete die neue Körperkunst seiner Verlobten Megan Fox (37).

Anzeige

Simone Comi / ipa-agency.net/PA Machine Gun Kelly in Mailand im Juni 2023

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, 2024

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly, 2024

Anzeige

Was sagt ihr zu der Namensänderung von Machine Gun Kelly zu "mgk"? Ich finde es gut! Ich finde, dass es keinen großen Unterschied macht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de