MGK plant bereits Spieltreffen mit Pete Davidsons Nachwuchs

Pete Davidson (31) und seine Freundin Elsie Hewitt erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die freudige Nachricht verkündete die Schauspielerin via Instagram mit einem humorvollen Beitrag, der auch ein Ultraschallbild enthielt. Während sie sich über diese erfreulichen Neuigkeiten freuen, erhält das Paar zahlreiche Glückwünsche – darunter auch von Petes langjährigem Freund Machine Gun Kelly (35), der erst vor wenigen Monaten seine gemeinsame Tochter mit Megan Fox (39) auf der Welt begrüßte. "Diese Spieltreffen werden der Hammer!", schreibt der Musiker begeistert.

Die Freundschaft zwischen dem Comedian und MGK, bürgerlich Colson Baker, besteht bereits seit mehreren Jahren. Die beiden lernten sich 2017 bei einer Folge von "Wild 'N Out" kennen und vertieften ihre Beziehung zwei Jahre später bei den Dreharbeiten zum Film "The Dirt". In einem Interview mit Howard Stern (71) in der "The Howard Stern Show" schwärmte der "Concert for Aliens"-Interpret: "Er ist mein bester Freund, aber auch wie ein kleiner Bruder – dadurch hat man die Möglichkeit, diese besondere Geschwisterdynamik zu erleben. Für mich ist das wie ein Traum."

Die freudige Neuigkeit über Pete und Elsies erstes gemeinsames Kind wurde am Mittwoch bekannt. In einem humorvollen Social-Media-Post teilte die 29-Jährige nicht nur ein Video von einer Ultraschalluntersuchung, sondern auch eine Nahaufnahme eines der ersten Bilder des Babys. Darunter schrieb sie: "Verdammt, jetzt weiß jeder, dass wir Sex hatten." Für den 31-Jährigen geht damit ein Herzenswunsch in Erfüllung: In der Talkshow "Hart to Heart" hatte der Saturday Night Live-Star gegenüber Kevin Hart (46) bereits verraten, dass er sich schon lange sehnlichst Nachwuchs wünscht. "Meine liebste Sache, die ich noch nicht erreicht habe, ist, dass ich Kinder haben möchte", erklärte er.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Pete Davidson, März 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Pete Davidson und Machine Gun Kelly, Januar 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / elsie Elsie Hewitt und Pete Davidson, Juli 2025