MGK strahlt bei Kids' Choice Awards mit Tochter Casie

Machine Gun Kelly (35) und seine Tochter Casie Colson Baker (15) zeigten sich bei den diesjährigen Nickelodeon Kids' Choice Awards in Santa Monica jetzt erstmals seit fast vier Jahren wieder gemeinsam auf dem orangefarbenen Teppich. Der Musiker, der kürzlich über sein Verhältnis zur Ex-Verlobten Megan Fox (39) sprach, strahlte in einem schwarzen Cord-Jumpsuit und glänzenden Accessoires, während sich Casie in einem auffälligen, lila Minikleid mit passenden silbernen Sandaletten präsentierte. Das Vater-Tochter-Duo genoss sichtlich die Veranstaltung, bei der Kelly später auf der Bühne performte und sich am Ende seiner Darbietung mit einer Schicht des berühmten grünen Slimes bedeckt wiederfand.

Während seines Auftritts im Barker Hangar wechselte Machine Gun Kelly das Outfit und trat in einem Langarmshirt sowie lässigen Jeans auf. Zum Abschluss ließ sich der Musiker erneut auf dem Teppich ablichten, diesmal völlig in Neonslime getaucht – zur großen Belustigung seiner Tochter Casie. Ihr gemeinsamer Auftritt kommt zu einer aufregenden Zeit für den Künstler, der vor wenigen Monaten die Geburt seiner zweiten Tochter Saga Blade bekannt gab, die er zusammen mit Megan Fox großzieht. Beide sind nun wohl auf das Co-Parenting fokussiert, während Fox auch Mutter von drei weiteren Kindern mit ihrem Ex-Mann Brian Austin Green (51) ist.

Am Abend fehlte es Daily Mail zufolge nicht an weiteren Prominenten, die den Preisverleihungen zusätzlichen Glanz verliehen. Rapperin Ice Spice (25) präsentierte sich in gleich zwei auffälligen Outfits: zunächst in einem cremefarbenen Corsage-Kleid auf dem Teppich, später in einem gelben Minikleid mit funkelnden Silber-Accessoires. Auch Schauspieler Jack Black (55) und Skateboard-Legende Tony Hawk (56) mischten sich unter die Gäste. Doch es war vor allem die Momentaufnahme von MGK und Casie, die die Herzen der Fans eroberte. Lachend und sichtlich verbunden genossen sie gemeinsam die besondere Atmosphäre der Awards.

Anzeige Anzeige

Getty Images MGK und seine Tochter Casie Baker bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Machine Gun Kellys Auftritt bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.

Anzeige Anzeige

Getty Images MGK und seine Tochter Casie Baker bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.