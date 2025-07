Pete Davidson schwärmt von MGKs Vater-Tipps

Pete Davidson (31) und seine Freundin Elsie Hewitt haben am vergangenen Sonntag bei der Premiere von "The Pickup" in Los Angeles erstmals seit dem Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft gemeinsam einen öffentlichen Auftritt auf dem roten Teppich absolviert. Mit einem strahlenden Lächeln und einem schwarzen, eng anliegenden Kleid, das ihren Babybauch betonte, begeisterte Elsie die Fans. Pete, sichtlich stolz auf seine werdende Familie, sprach im Gespräch mit People verzückt über die bevorstehende Herausforderung der Vaterschaft und die Unterstützung seines Freundes Machine Gun Kelly (35), alias MGK, der ihm Ratschläge zum Elternsein gibt.

Der Comedian teilte mit, dass MGK, gebürtig Colson Baker, ihn mit seiner Hingabe als Vater inspiriere. "Er fliegt zweimal die Woche nach Cleveland, um seine Tochter beim Volleyballspielen zu sehen, und ist immer für seine Kinder da", erzählte Pete dem Magazin. Der "Rap Devil"-Interpret hat zwei Töchter, darunter das vier Monate alte Baby Saga, das er mit Megan Fox (39) großzieht. Pete, der seine Karriere bisher oft in den Vordergrund gestellt hat, sagte über seine neu gewonnene Perspektive: "Ich habe erkannt, dass Arbeit nur ein Job ist. Es geht jetzt darum, für eine Familie da zu sein." MGK und Pete planen sogar gemeinsame Spieltreffen mit ihren Kindern – ein Ereignis, auf das sich beide freuen.

Die Beziehung zwischen dem Ex von Kim Kardashian (44) und Elsie bringt dem Schauspieler und Comedian offensichtlich neuen Halt und Freude. Seit März sind die beiden offiziell ein Paar und im Mai zogen sie zusammen. Für Pete, der zuvor oft durch turbulente Beziehungen in den Schlagzeilen war, scheint dies ein neuer Anfang zu sein. Ein Insider beschrieb den "Saturday Night Live"-Star als gereift und bereit für die Herausforderungen der Vaterschaft. Machine Gun Kelly, der langjährige Freund von Pete, gratulierte den beiden bereits herzlich und freut sich ebenfalls auf das neue Kapitel im Leben seines Kumpels – auch wenn es in seiner eigenen Familie derzeit einige Baustellen zu geben scheint.

Getty Images Machine Gun Kelly und Pete Davidson, März 2020

Getty Images Elsie Hewitt und Pete Davidson bei der Weltpremiere von "The Pickup" am 27. Juli 2025 in Los Angeles

Getty Images MGK und seine Tochter Casie Baker bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2025 in Kalifornien.