Machine Gun Kelly und Megan reisen mit Baby nach Costa Rica

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) wurden am 22. Juli gemeinsam mit ihrer vier Monate alten Tochter Saga Blade Fox-Baker am Flughafen in Liberia, Costa Rica, gesichtet. Die Schauspielerin und der Musiker unternahmen offenbar eine gemeinsame Reise – wie auf Bildern zu sehen ist, die TMZ vorliegen und auf denen Megan ihre Tochter in den Armen hält. Das Paar, das sich im Dezember vergangenen Jahres getrennt hatte, scheint sich derzeit auf das gemeinsame Co-Parenting ihrer kleinen Tochter zu konzentrieren – und die Beziehung in einem neuen Licht zu betrachten.

Die Reise stellt einen seltenen öffentlichen Auftritt als Einheit dar, seit Megan und Machine Gun Kelly ihre Trennung bekannt gegeben haben. Gerüchten zufolge standen die beiden, deren Tochter im März zur Welt kam, weiterhin in Kontakt – vor allem im Hinblick auf ihre gemeinsame Verantwortung als Eltern. Ihr Aufenthalt in Costa Rica deutet darauf hin, dass sie versuchen, auf familiären Momenten aufzubauen und einen Umgang miteinander zu finden, der vor allem dem Wohl ihrer Tochter dient.

Die kleine Saga Blade ist das erste gemeinsame Kind des ehemaligen Paares – und ihr Doppelname könnte ein Symbol für die Verbindung zwischen Megan und Machine Gun Kelly sein, trotz aller Unterschiede. Megan hat bereits drei Söhne aus einer früheren Beziehung, während Colson eine Tochter aus einer vorherigen Partnerschaft mitbringt. MGK betonte in Interviews immer wieder, wie sehr er Megans Rolle als Mutter schätzt. Offenbar sehen beide ihre gemeinsame Elternschaft nun als Chance, sich auf das zu konzentrieren, was ihnen wirklich wichtig ist: ihre Kinder.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly im Juni 2022

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, 2022

