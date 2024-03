Latex, Leder, Muster: Das sind die coolsten Brit-Award-Looks

Die Promis haben sich modisch mal wieder ordentlich ins Zeug gelegt! Am Samstagabend wurden in London zum 44. Mal die Brit Awards verliehen. Zahlreiche Größen der Musikbranche, aber auch einige andere Promis versammelten sich zu diesem Anlass in der britischen Hauptstadt. Bevor die große Gala losging, schlenderten die Gäste in ihren teils atemberaubenden Roben über den roten Teppich. Das waren die schönsten Looks.

Ein Motto des Abends war offenbar "Sexy in Black". Die Rapperin Eve (45) erschien zum Beispiel in einem engen Latexkleid, die Sängerin Dua Lipa (28) in einer tief ausgeschnittenen Robe aus Leder und Maya Jama (29) in einem Meerjungfrauen-Dress aus schwarzem Samt, inklusive Korsettoberteil. Kylie Minogue (55) wählte denselben Ton, aber einen anderen Schnitt. Die Australierin kam in einem schulterfreien Kleid mit einem pompösen Rüschenrock. Abbey Clancy (38) setzte hingegen auf Muster. An der Seite ihres Ehemannes Peter Crouch (43), der einen schwarzen Anzug trug, stach die Fußballer-Gattin in ihrem Leoprint-Jumpsuit besonders hervor.

Bei anderen Promis wurde es noch bunter. Years & Years-Star Olly Alexander (33) warf sich über seine blau-weiß gemusterte Hose einen dunkelgrünen Mantel mit goldenen Details. Auch Charli XCX (31) kombinierte mehrere Farbtöne miteinander. Oti Mabuse (33) setzte hingegen nur auf einen: Die Tänzerin kam in einem hellgelben Mini-Kleid. Ellie Goulding (37) ließ es wiederum noch schlichter angehen. Die "Lights"-Interpretin zeigte sich in einer schimmernden nudefarbenen Robe mit einer Schleppe und schien sich damit ein wenig an ihren Musikerkollegen Calvin Harris (40) anzupassen. Der DJ trug einen Anzug in Cognac, während seine Ehefrau Vick Hope (34) in einem langen schwarzen Kleid neben ihm posierte.

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige

Getty Images Peter Crouch und seine Frau Abbey Clancey bei den Brit Awards

Anzeige

Getty Images Charli XCX bei den Brit Awards 2024

Getty Images Maya Jama, Moderatorin

Getty Images Oti Mabuse bei den Brit Awards

Getty Images Vick Hope und Calvin Harris im März 2024 in London

Getty Images Ellie Goulding bei den Brit Awards

Getty Images Dua Lipa bei den Brit Awards 2024

Getty Images Olly Alexander, Sänger

Getty Images Eve, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de