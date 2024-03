Doch kein Pärchendebut: Dua Lipa alleine bei den Brit Awards

Wann zeigen sie sich endlich zusammen? Seit einigen Wochen soll Dua Lipa (28) wieder verliebt sein – und zwar in den Phantastische Tierwesen-Star Callum Turner (34)! Die Musikerin und der Schauspieler werden immer wieder turtelnd erwischt. Zuletzt wurde gemunkelt, dass die beiden ihre Beziehung mit einem gemeinsamen Auftritt bei den Brit Awards offiziell machen, doch daraus wurde wohl doch nichts: Dua kreuzte ohne Callum bei der Preisverleihung auf!

Am Samstagabend wurden die begehrten Musik-Awards in der O2 Arena in London verliehen. Die 28-Jährige hatte ihren mutmaßlichen neuen Partner aber nicht im Schlepptau – ganz alleine posierte sie auf dem roten Teppich. Aber auch ohne Callum machte Dua eine super Figur: Sie strahlte in einem engen Abendkleid aus schwarzem Leder, mit V-Ausschnitt und leicht ausgestelltem langen Rock. Zu einem dramatischen Eyeliner-Look trug die Sängerin ihr weinrotes Haar offen.

Auch zu den BAFTAs war Dua vergangene Woche alleine erschienen. Doch bei der Aftershowparty ließen sie und Callum sich zusammen blicken. Fotos zeigen, wie die beiden Hand in Hand die Location verlassen und ins Auto steigen. Die beiden scheinen total happy miteinander zu sein: Auf einem Foto im Fahrzeug strahlen die zwei sich ganz verliebt an.

ActionPress / Tiziano Da Silva / Bestimage Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty

Getty Images Dua Lipa bei den Brit Awards 2024

ActionPress / Backgrid Dua Lipa und Callum Turner bei der BAFTA-Afterparty

