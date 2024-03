Skurille Looks: Nicht alle Brit-Award-Outfits überzeugen

Bei den diesjährigen Brit Awards in Londons berühmter O2 Arena ging es nicht nur um die musikalischen Leistungen der Stars, sondern auch um ihre gewagten Outfits auf dem roten Teppich. Die Musikveranstaltung, die für ihre starbesetzte Gästeliste und spektakulären Auftritte bekannt ist, bot wieder einmal eine Plattform für einige der mutigsten Modeentscheidungen. Unter den Aufsehenerregenden waren Rob Beckett in einem aufblasbaren Giraffenkostüm, Tallia Storm (25) in einem Union-Jack-Blazer, der von Geri Horner (51) inspiriert wurde, und die Sängerin CMAT, die sich für ein rückenfreies schwarzes Kleid entschied, das wenig der Fantasie überließ.

Die Reaktionen auf die modischen Auswahlen der Prominenten waren gemischt. "Rob Beckett ist doch ein Witz. Wie er einfach krampfhaft die Aufmerksamkeit sucht", echauffiert sich ein Fan auf X. Andere User wiederum verteidigen die Outfitwahl des Comedians. "Die Brits sollen Spaß machen! Es ist keine ernste Veranstaltung wie die BAFTAs. Warum sind die Leute so in ihrer Outfitwahl gefangen. Rob sieht cool aus. Kommt darüber hinweg" oder "Ich persönlich liebe und lebe für Rob Becketts Wahl", schreiben zwei begeisterte Fans im Netz. Doch nicht nur der Komiker entschied sich für einen tierischen Look. Auch Abbey Clancy (38), die in einem rückenfreien Gepardenmuster-Jumpsuit glänzte, demonstrierte, dass die Brit Awards auch eine Bühne für modische Statements sind.

Abseits der Modediskussion bereitete die Veranstaltung auch musikalisch große Freude. Mit Auftritten von Stars wie RAYE und Dua Lipa (28) war ein unterhaltsamer Abend garantiert. Und die beiden Damen räumten auch ordentlich ab. Während Dua in der Kategorie "Pop Act" absahnte, durfte die "Prada"-Interpretin ganze sechs Awards mit nach Hause nehmen. Sie bekam unter anderem eine Trophäe für das beste britische Album und wurde in der Kategorie "Künstler des Jahres" ausgezeichnet.

"Die Künstlerin, die ich vor drei Jahren war, würde nicht glauben, dass ich die Kontrolle habe – ich bin mein eigener Chef", sagte die 26-Jährige in einer ihrer Dankesreden überglücklich. Mit diesen sechs Auszeichnungen stellt sie auch Musikgrößen wie Harry Styles (30) und Adele (35) in den Schatten. Zuvor lag nämlich der Rekord bei vier gewonnenen Awards an einem Abend. Das gelang dem "As It Was"-Interpreten erst im vergangenen Jahr – denn in allen vier nominierten Kategorien räumte der Musiker ab.

Getty Images Tallia Storm bei den Brit Awards 2024

Getty Images Rob Beckett, Comedian

Getty Images RAYE bei den Brit Awards 2024

