Harry Styles und Co.: Das sind die Gewinner der Brit Awards!

Diese Stars konnten überzeugen! Am Samstag, dem 11. Februar 2023 fanden die diesjährigen Brit Awards statt – hier wurden zum 43. Mal die besten britischen und internationalen Künstler ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr konnte sich Adele (34) in gleich drei Kategorien die Siegerin nennen. Ed Sheeran (31) war in fünf Kategorien nominiert, konnte am Ende aber lediglich als Songwriter des Jahres punkten. Doch welche Musiker glänzten bei den diesjährigen Brit Awards?

Abräumer des Abends war wohl wenig überraschend der Hottie Harry Styles (29). In allen vier nominierten Kategorien, wie beispielsweise Künstler des Jahres, räumte der "As It Was"-Interpret ab. Bei den diesjährigen Grammy Awards konnte Beyoncé (41) gleich mehrere Preise absahnen – auch bei den Brit Awards wurde sie als bester internationaler Artist und für den besten internationalen Song ausgezeichnet. Das britische Indie-Rock-Duo Wet Leg konnte sich ebenfalls über Gewinne in den Kategorien beste Gruppe und bester neuer Artist freuen.

Der Rapper Stormzy (29) musste an diesem Abend leider mit leeren Händen nach Hause gehen, auch wenn er eigentlich in drei Kategorien nominiert war. Ed Sheeran konnte in diesem Jahr ebenfalls nicht so richtig mit seinen Songs überzeugen. Dieses Mal nahm er keinen Brit Award mit nach Hause.

Folgend eine Übersicht der Gewinner der Brit Awards:

Britisches Album des Jahres

Harry Styles – "Harry's House"

Künstler des Jahres

Harry Styles

Beste britische Single

Harry Styles – "As It Was"

Wahl der Kritiker

Flo

Britischer Newcomer-Act

Wet Leg

Internationale Gruppe

Fontaines D. C.

Britische Gruppe

Wet Leg

Bester internationaler Künstler des Jahres

Beyoncé

Pop Act

Harry Styles

Britischer Rock Act

The 1975

Bester internationaler Song des Jahres

Beyoncé

Britischer Produzent

David Guetta (55)

Britischer Urban-Act

Aitch

Britischer Tanz-Act

Becky Hill

Songwriter des Jahres

Kid Harpoon

Getty Images Wet Leg, Indie-Rock-Band

Getty Images Stormzy bei den BRIT Awards 2023

Getty Images Ed Sheeran bei den BRIT Awards 2022

