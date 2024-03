Unter Wasser: So verrückt war Millie Bobby Browns Verlobung!

Millie Bobby Brown (20) erinnert sich zurück. In Jake Bongiovi (21), dem Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (62), hat die Stranger Things-Darstellerin den Partner fürs Leben gefunden. Vor knapp einem Jahr verlobten sich die beiden – und da sie eine Leidenschaft fürs Tauchen eint, hatte ihr Liebster eine skurrile Idee. Jetzt erzählt Millie die Geschichte von ihrer verrückten Verlobung unter Wasser!

Der Schauspieler habe ihr bei einem gemeinsamen Tauchgang eine Muschel in die Hand gelegt, in der ein Ring versteckt war. "Er steckt mir den Ring an die Hand, und plötzlich fällt der Ring von meinem Finger und sinkt so schnell, es war wie in einem Kinofilm", erinnert sich Millie in der "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49). Jake sei dem Schmuckstück sofort hinterhergetaucht. Der Tauchlehrer habe ihn zunächst davon abhalten wollen. "Das kannst du nicht machen, deine Ohren! Dein Gehirn wird buchstäblich explodieren", habe er den 21-Jährigen gewarnt. Am Ende sei dennoch alles gut gegangen.

Zurück an Land habe der 21-Jährige nach all dem Stress dann schließlich doch noch die große Frage gestellt. Der Enola Holmes-Star freut sich: "Ich habe wirklich das Gefühl, dass es widerspiegelt, wer er ist, und wie wir uns immer gegenseitig den Rücken freihalten."

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, Oktober 2022

Instagram / milliebobbybrown Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im Dezember 2022

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi

