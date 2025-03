Jon Bon Jovi genießt Familienspaß mit Sohn Jake und Millie

Millie Bobby Brown (21) und ihr Ehemann Jake Bongiovi (22) sorgten bei den Miami Open für viel Aufmerksamkeit, als sie während der Halbfinalspiele im Hard Rock Stadium Zärtlichkeiten austauschten – und das in prominenter Begleitung. Neben dem Paar saßen niemand Geringeres als Jakes Eltern, der berühmte Musiker Jon Bon Jovi (63) und seine Frau Dorothea Hurley, die das sportliche Spektakel gebannt verfolgten. Millie und Jake ignorierten die Blicke umstehender Zuschauer, als sie in innigen Momenten miteinander versunken waren. Die Schauspielerin zeigte sich dabei in einer stilvollen rot-weiß gestreiften Sommerrobe, während Jake und seine Eltern eher lässige Outfits bevorzugten.

Die Verbindung von Millie und Jake sorgte in den letzten Jahren immer wieder für Schlagzeilen. Die beiden lernten sich ursprünglich über Instagram kennen, wie die Darstellerin 2023 verriet – aus einer Freundschaft wurde schnell mehr. Im Frühjahr 2024 heirateten sie bei einer geheimen Zeremonie, bevor sie später mit einer opulenten Feier in Italien nachlegten. Bon Jovi und Dorothea, die selbst seit Jahrzehnten glücklich verheiratet sind, haben stets ihre Unterstützung für das Paar signalisiert. Vor wenigen Monaten lobte der beliebte Rocker Millie laut People: "Sie arbeitet sehr hart, und sie und Jake werden zusammen auf ihre eigene Weise wachsen."

Der Künstler und seine Dorothea, die selbst seit ihrer Jugend ein Paar sind und einige Krisen überstanden haben, dienen offenbar als inspirierendes Vorbild für die 21-Jährige und Jake. Auch Millies Eltern heirateten jung, wie sie dem Bericht von Just Jared zufolge in einem Interview verriet: "Unsere Familien haben uns gezeigt, wie erfüllend frühe Ehen sein können. Diese Vorbilder haben uns geprägt." Das prominente Paar scheint in vielerlei Hinsicht den Generationen vor sich nachzueifern – von stabilen Beziehungen bis hin zur Freude an gemeinsam verbrachter Zeit.

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Getty Images Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi, November 2021

