Millie Bobby Brown enthüllt frischen Bob-Haarschnitt

Millie Bobby Brown (21) zeigt sich wieder einmal experimentierfreudig – diesmal mit einer neuen Frisur, die für Aufsehen sorgt: Die Stranger Things-Darstellerin hat ihre langen Haare gegen einen modischen, kinnlangen Bob eingetauscht. Auf TikTok präsentierte sie humorvoll ihre Veränderung und schrieb dazu: "Millie Bobby Bob", während sie ihr Haar im Rhythmus des Songs "Out of My Mind" von B.o.B schüttelte.

Doch der neue Look kommt nicht überraschend: Erst vier Tage zuvor war Millie in einem Promo-Video derselben Marke mit langen, pastellpinken Haaren zu sehen. Ob lang, kurz, rosa oder blond – sie scheut keine Veränderung und überrascht ihre Fans regelmäßig mit neuen Styles. Verantwortlich für den akkuraten Bob, dessen Enden leicht nach innen geschwungen sind, ist Star-Friseur Peter Burkill. Der Haarprofi wählte bewusst platinblonde Nuancen mit leicht sichtbaren Ansätzen, was Millies ohnehin modernen Stil noch unterstreicht. Den Bob präsentierte die Schauspielerin wenige Tage später bei einem Event in New York, begleitet von einem mutigen Outfit in Rot- und Grüntönen kombiniert mit Leoparden-Shorts und eleganten Accessoires.

Millie ist bekannt dafür, sich – und vor allem ihre Haare – ständig neu zu erfinden. Erst im Februar feierte die Schauspielerin ihren 21. Geburtstag mit langen, geflochtenen blonden Haaren, während sie neben einem riesigen, herzförmigen Kuchen posierte. Sowohl bei den diesjährigen BRIT Awards als auch in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" setzte sie auf auffällige lange Hairstyles, bevor sie sich nun fürs Frühjahr für eine radikale Kürzung entschied. Vor Kurzem verriet die Schauspielerin zudem, dass sie sich zu einem ganz bestimmten Anlass in ihrem Leben wieder eine Glatze rasieren lassen würde. Ihre Fans feiern ihre Wandelbarkeit – ob auf dem roten Teppich oder in gemütlicher Atmosphäre auf TikTok.

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Chris Pratt bei einer Pressekonferenz in Madrid

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown mit blonder Mähne auf Instagram 2025

Anzeige Anzeige