Spielt Millie Bobby Brown beim nächsten "Avengers"-Film mit?

Die Regisseure Joe (53) und Anthony Russo (55), bekannt für ihre Arbeit an Marvel-Hits wie "Avengers: Endgame", haben öffentlich ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Millie Bobby Brown (21) für das Marvel Cinematic Universe (MCU) bekundet. Im Interview mit Entertainment Tonight schwärmte Joe von der Stranger Things-Darstellerin und nannte sie "den aktuell größten Star". Ihr Engagement, ihre Leidenschaft für die Arbeit und ihre positive Energie hätten am Set ihres gemeinsamen Netflix-Films "The Electric State" bleibenden Eindruck hinterlassen: "Sie bringt nicht nur sich selbst, sondern auch Hunderte von adoptierten Hunden ans Set."

Millie, die sich durch ihre Rolle in der Netflix-Serie "Stranger Things" international einen Namen gemacht hat, wäre eine begehrte Wahl für kommende Marvel-Filme wie "Avengers: Secret Wars". Laut Anthony zeichne sich die junge Schauspielerin nicht nur durch ihre bisherige beeindruckende Karriere aus, sondern auch durch ihr noch ungenutztes Potenzial: "Sie trägt Charaktere in sich, die das Publikum sich noch nicht einmal vorstellen kann." Ob sich Millie tatsächlich dem MCU anschließt, bleibt jedoch unklar. Medien wie Slashfilm spekulieren jedoch bereits über mögliche Rollen. Besonders die ikonische Mutantin Rogue wird als Kandidatin ins Gespräch gebracht.

Abseits ihres Erfolgs in Film und Fernsehen ist Millie auch aufgrund ihrer Persönlichkeit beliebt. Die Britin, die seit ihrem Durchbruch mit gerade einmal zwölf Jahren im Rampenlicht steht, engagiert sich für Tierschutz und sorgt mit ihren zahlreichen adoptierten Hunden am Set regelmäßig für gute Stimmung. Privat ist Millie seit einigen Monaten mit Jake Bongiovi (22) verheiratet, dem Sohn des Rockstars Jon Bon Jovi (63), und schwärmte erst kürzlich davon, was für eine wichtige Stütze er in ihrem Leben sei. Trotz ihres jungen Alters zeigt sich Millie als wandelbarer Star, der Hollywood immer wieder aufs Neue überrascht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joe und Anthony Russo auf "The Gray Man"-Tour in Mumbai

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

Anzeige Anzeige