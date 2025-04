Jon Bon Jovi schwärmt von seiner Schwiegertochter Millie

Jon Bon Jovi (63) ist begeistert von seiner Schwiegertochter Millie Bobby Brown (21). Die Schauspielerin, die im vergangenen Jahr Jake Bongiovi (22) das Jawort gab, gehört seitdem zur Familie des Rockstars. Insidern zufolge schätzt Jon besonders, dass Millie seinen Sohn glücklich macht, und bezeichnet sie als "wunderbare junge Frau, die fest mit beiden Beinen im Leben steht". Das Verhältnis zwischen dem weltberühmten Musiker und der Stranger Things-Darstellerin gilt als sehr herzlich: "Jon ist immer für sie da, wenn sie Rat braucht", verriet eine Quelle dem Magazin Life & Style. Die Hochzeit von Millie und Jake fand im kleinen Familienkreis statt. Der Musiker schwärmte gegenüber der BBC: "Sie sind großartig, absolut fantastisch. Es war eine sehr kleine Familienhochzeit, und die Braut sah wunderschön aus, und Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann."

Dass Millie mit ihrer bodenständigen Art und ihrem sozialen Engagement Eindruck bei ihrem Schwiegervater macht, zeigt sich auch in der gemeinsamen Leidenschaft für wohltätige Zwecke. Gemeinsam mit Dorothea Hurley, der Ehefrau von Jon, setzt sich die Familie für soziale Projekte ein. Besonders begeistert zeigt sich Jon von Millies Einsatz für den Tierschutz: Auf ihrer Farm in Georgia kümmert sich die Schauspielerin um zahlreiche eigene und gerettete Tiere. In einem Interview mit BBC Radio 1 berichtete sie: "Ich habe 25 Nutztiere, dazu 23 Pflegehunde, zehn eigene Hunde und vier Katzen." 2022 gründete Millie die Rettungsorganisation Joey’s Friends, die Hunde aus Tötungsstationen in ein neues Zuhause vermittelt.

Abseits des Rampenlichts führen Millie und Jake ein eher ruhiges Leben fernab von Hollywood. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach Millie offen über ihre Beziehung und die gemeinsame Zeit auf der Farm: "Wir leben zusammen, nehmen gemeinsam Tiere auf und führen dieses Alltagsleben, das uns so viel bedeutet." Ihr Ehemann unterstützt sie genauso in allen Lebenslagen wie auch ihre Schwiegereltern. Millie selbst nimmt an der Purdue University an Online-Kursen zu Veterinärmedizin und Sozialwesen teil und hat sich sogar ein Ultraschallgerät angeschafft, um trächtige Tiere zu erkennen. Trotz ihrer jungen Jahre hat sie damit schon jetzt bewiesen, wie ernst sie ihre Verpflichtungen sowohl im privaten wie auch im gesellschaftlichen Bereich nimmt.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobbie Brown auf ihrer Tierfarm

Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi

