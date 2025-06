Millie Bobby Brown verzaubert in rosafarbenen Dessous

Millie Bobby Brown (21) zeigte sich am vergangenen Samstag in einem atemberaubenden Look auf Instagram, der ihre Fans begeisterte. Die Stranger Things-Darstellerin postete zwei Bilder, auf denen sie ein zart rosafarbenes Outfit präsentierte. Ein halbtransparentes Cowl-Neck-Top betonte mit seiner tiefen Aussparung ihre Dessous – ein passender babyrosafarbener BH mit Pailletten und Spitzendetails. Accessoires wie ein funkelnder Diamantring an ihrer rechten Hand und glitzernde Ohrringe rundeten den Look ab, während ihr dezentes Make-up in Rosatönen und die perfekt abgestimmte Nagellackfarbe die Optik vervollständigten.

Die Schauspielerin, die erst vor wenigen Monaten ihre Pressetour für den Film "The Electric State" abgeschlossen hat, ist bekannt für ihren stilsicheren Auftritt. Dort orientierte sie sich an den 90ern und zog die Aufmerksamkeit mit Outfits auf sich, die ihr Pamela Anderson (57) aus deren persönlicher Sammlung zur Verfügung gestellt hatte. "Pammy hat einfach einen ganzen Kleiderständer für mich zusammengestellt", erzählte Millie vor einigen Monaten im Podcast "Call Her Daddy". Der Film spielt in den 90er-Jahren und Millie entschied sich, mit zeitgenössischen Looks perfekt die Ära widerzuspiegeln.

Millie, die nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Unternehmerin mit ihrer Marke "Florence by Mills" bekannt ist, begeistert seit Jahren ihre Fans nicht nur auf der Leinwand, sondern auch mit ihrer Mode und Schönheit. Unter ihrem Instagram-Post sammelte die 21-Jährige zahlreiche Komplimente, darunter auch von Paris Hilton (44), die einen pinkfarbenen Herz-Emoji hinterließ. Ihre Marke kommentierte passend: "Dieser Look ist alles!" Millie bleibt damit eine Ikone, die ihre Follower immer wieder mit neuen Styles überrascht. Privates behält die beliebte Schauspielerin jedoch meist für sich und teilt nur ausgewählte Momente ihres Lebens mit ihren über 63 Millionen Followern.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown zeigt sich auf Instagram in rosafarbenen Dessous

Getty Images Millie Bobby Brown bei der Pressekonferenz zu "The Electric State" in Madrid

Getty Images Millie Bobby Brown, Februar 2025