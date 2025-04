Millie Bobby Brown enthüllt funkelnden Inhalt ihrer Tasche

Mit einem Augenzwinkern und viel Humor hat Millie Bobby Brown (21) in einem Interview mit Vogue den Inhalt ihrer Louis-Vuitton-Tasche enthüllt. Die Schauspielerin, die mit Rollen in Produktionen wie Stranger Things und Enola Holmes bekannt wurde, sprach über alles, was sie für ihren Alltag braucht – angefangen bei einem rosa glitzernden Ventilator bis hin zu ihrer liebsten Teesorte. "Es ist mein größter Fan", witzelte Millie über das batteriebetriebene Gerät, das auf Englisch als "Fan" bezeichnet wird. Sie habe es stets dabei, um einen Hauch frischen Wind zu erzeugen. Neben funkelnden Accessoires, wie einer kristallbesetzten Tasse mit passendem Deckel und Strohhalm, überraschte sie auch mit einem sehr britischen Ausrüstungsstück: einer Packung PG Tips Teebeutel.

Dass Millie ihre Teetradition ernst nimmt, wurde im Gespräch schnell klar. "Ich mag meinen Tee stark, mit einem Schuss Milch und zwei Stück Zucker", erklärte sie. Dabei verriet sie außerdem, dass sie den Teebeutel gerne in der Tasse lässt – "wie ein echter Brite". Auch wenn die aus Großbritannien stammende Schauspielerin einen Großteil ihrer Zeit in den USA verbringt, scheint sie ihre englischen Wurzeln auf diese Weise zu feiern. Die Mischung aus extravaganter Eleganz und bodenständiger Praktikabilität spiegelte sich in jedem Detail des Tascheninhalts wider – inklusive eines herzförmigen Handspiegels, der natürlich ebenfalls glitzerte.

Millie, die nicht nur als Schauspielerin begeistert, sondern auch durch ihre spritzige und sympathische Art auffällt, zeigte in dem kurzen Einblick erneut ihre lockere Seite. Ihr Humor und ihre Vorliebe für Glitzer ziehen sich nicht nur durch ihre Wahl der Accessoires, sondern auch durch die Art, wie sie sich selbst präsentiert. Die junge Britin, die sich in ihrer Karriere bereits als ernstzunehmende Darstellerin einen Namen gemacht hat, beweist gleichzeitig, dass sie auch im Alltag nicht auf Spaß und kleinen Glamour verzichten möchte. Auch ihre Fans schätzen genau diese Mischung und dürften diese Taschenenthüllung sicherlich mit einem Lächeln verfolgt haben.

Getty Images Millie Bobby Brown, "The Electric State"-Premiere, 2025

Getty Images Millie Bobby Brown, Oktober 2024

