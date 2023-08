Wie wusste Millie Bobby Brown, dass Jake der Richtige ist?

Millie Bobby Brown (19) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Nach einigen Liebes-Spekulationen hatten der Stranger Things-Star und der Schauspieler Jake Bongiovi (21) vor etwa zwei Jahren ihre Beziehung zueinander öffentlich gemacht. Vor wenigen Monaten gaben die beiden dann sogar bekannt, dass sie sich verlobt haben und heiraten wollen. Doch wann wusste Millie, dass Jake ihr Mann fürs Leben ist?

Das verrät die 19-Jährige in einem Interview mit The Sunday Times. Schon beim ersten Aufeinandertreffen war Millie hin und weg: "Ich rannte zu meiner Mutter und sagte: 'Ich mag ihn wirklich, wirklich!''' Mit dem Sohn von Jon Bon Jovi (61) habe sich für Millie alles viel einfacher angefühlt, wie sie ebenfalls offenbart: "Ich glaube, im Leben wird zu viel nachgedacht. Das Einzige, was für mich einen klaren Sinn ergab, war er. Ich musste also nicht wirklich viel nachdenken."

Da sich Millie so sicher mit ihrem Partner ist, sollen nun bald die Hochzeitsglocken läuten. "Ich kann sagen, dass die Hochzeitsplanung vorangeht – es macht so viel Spaß und ist eine so aufregende Zeit in meinem Leben", verriet die Enola Holmes-Darstellerin bereits gegenüber Women's Wear Daily. Die genauen Details möchte Millie allerdings für sich behalten. "Die Meinungen und Blicke aller auf mich zu ziehen, fühlt sich für mich einfach unnatürlich an", erklärte sie.

Getty Images Millie Bobby Brown, "Stranger Things"-Darstellerin

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Verlobter im Jahr 2023

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin

