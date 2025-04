Alle bekannten Infos zu den kommenden zwei "Avengers"-Filmen

Die Spannung im Marvel Cinematic Universe wächst: Marvel-Fans können sich in den kommenden Jahren auf zwei große Blockbuster freuen – das berichtet nun Moviepilot. Die Filme "Avengers 5" und "Avengers 6: Secret Wars" sollen das epische Finale der aktuellen Superheldensaga darstellen und Phase sechs gebührend abschließen. Während "Avengers 5" Ende April 2026 startet, soll der sechste Teil am 5. Mai 2027 in die deutschen Kinos kommen. Besonders spektakulär ist die Ankündigung, dass Publikumsliebling Robert Downey Jr. (60) ins MCU zurückkehren wird – und zwar in einer völlig neuen Rolle: Er übernimmt die Darstellung von Doctor Doom, dem nächsten großen Bösewicht des Universums.

Die Handlung von "Avengers 6" ist noch ein gut gehütetes Geheimnis, doch vieles deutet darauf hin, dass sich die Geschichte stark an den "Secret Wars"-Comics orientieren könnte. In diesen wird ein Patchworkplanet namens Battleworld erschaffen, auf dem sich zahlreiche Superhelden und Schurken wiederfinden. Spannungen entstehen, als sich Doctor Doom als Retter des Multiversums aufspielt, während sich Rebellionen gegen seine autoritäre Herrschaft bilden. Neben den altbekannten Helden wie Thor, She-Hulk und den Fantastic Four könnten neue Gesichter, etwa das von Miles Morales, auf der Leinwand für frischen Wind sorgen. Die berühmten Russo-Brüder, die bereits "Infinity War" und "Endgame" inszenierten, kehren für dieses monumentale Projekt ebenfalls als Regisseure zurück.

Robert Downey Jr., der von 2008 bis 2019 als Tony Stark alias Iron Man das MCU geprägt hatte, sorgte mit der Verkündung seiner Rückkehr für Schlagzeilen. Sein Abschied aus dem Franchise hatte Millionen Fans weltweit emotional berührt. Dass er als Doctor Doom zurückkommt, bietet spannende Möglichkeiten, ihn in einer völlig neuen Facette zu erleben. Für die Russo-Brüder ist es eine Art Wiedervereinigung mit dem Schauspieler, der in der Vergangenheit immer wieder betont hatte, wie wichtig die gemeinsame Arbeit am MCU für ihn war. Zuletzt gab es auch Spekulationen darüber, ob Stranger Things-Star Millie Bobby Brown (21) in den kommenden Avengers-Filmen mitspielen wird. Mit diesen Voraussetzungen könnte "Avengers 6" zum nächsten großen Highlight der Comicverfilmungen werden und das Publikum erneut in seinen Bann ziehen.

Getty Images Robert Downey Jr. bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025

